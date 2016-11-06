Ülkücü yazar: Düne kadar Apo'ya övgü dizenler, Demirtaş'ın eşini arayan Kılıçdaroğlu'na çamur atıyor

Ülkücü Yeniçağ yazarı Tuncay Mollaveisoğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Diyarbakır'da tutuklanan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ı telefonla aramasıyla ilgili olarak "Düşünün; CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP'li Demirtaş'ın eşini telefonla araması bile ağır tepkilere yol açtı. Düne kadar terörist başı Apo'ya övgüler düzenler, bu telefon nedeniyle Kılıçdaroğlu'na teröre yanaşma çamurunu atabiliyorlar!" dedi.

Tuncay Mollaveisoğlu'nun "Bu operasyonlar neden şimdi?" başlığıyla yayımlanan (6 Kasım 2016) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Cumhuriyet baskını ve vekillerin tutuklanması aynı "terör kazanının" içinde kaynatılıyor. Türkiye'de "aklı selimi arayanlar" için ortam giderek karartılıyor.

"Terör" zemininde medyaya baskı ve özgürlüklerin kısıtlanması, Batı ile verilen kavga, Türkiye'de iç siyasetin de dizayn edilmesine neden oluyor.

Düşünün; CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP'li Demirtaş'ın eşini telefonla araması bile ağır tepkilere yol açtı. Düne kadar terörist başı Apo'ya övgüler düzenler, bu telefon nedeniyle Kılıçdaroğlu'na teröre yanaşma çamurunu atabiliyorlar!

Alman Bild gazetesinin Erdoğan için manşeti hamaset kazanını besleyecek malzemelerden biri...

Başkanlık yolunda her türlü "dış eleştiri" Saray'ın yelkenlisine rüzgar taşıyacak…

Tam da istenilen oluyor… AKP kendini FETÖ ve PKK ile mücadelenin merkezine oturttu, artık devlet haline gelmiş iktidara karşı her eleştiri "terör ile mücadeleye zarar veriyor" şablonuna oturtulabilir…

Gazetecinin elini, siyasetçinin dilini bağlayacak bir korku iklimi…

Bu iklimde gerçekleri yazmaya devam etmeliyiz…

Cumhuriyet yazar ve yöneticilerinin tutuklanması basın özgürlüğü, insan hakları ve demokrasimiz için büyük bir garabettir. Umarız bu yanlıştan dönülür...