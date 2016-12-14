Ülkücü yazar: Bahçeli, Erdoğan'ı tuzağa düşürdü; MHP tek başına iktidara gelecek!

Ülkücü Yeniçağ yazarı Ahmet Takan, MHP ile yapılan görüşmeler sonucu 316 AKP milletvekilinin imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunulan anayasa değişiklik teklifiyle ilgili olarak "Bilge liderin stratejik derinliği ile kodladığı bu anayasa değişiklik paketi MHP'nin 50'nci kuruluş yıldönümünde hem tek başına iktidara geleceğini hem de içinden bir ismi Cumhurbaşkanı seçtireceğini müjdeliyor. 2019'dan önce erken genel seçimin önüne geçilerek çok stratejik ve ince bir ayar çekilmiş!" ironisini yaptı. Takan, "Bilge liderin anayasa değişiklik paketi ile kurduğu büyük oyunu, Erdoğan'ı düşürdüğü büyük tuzağı daha da göremiyorsanız tavsiyem; acil göz doktoruna gidin" ifadesini kullandı.

Ahmet Takan'ın "Bilge liderin hesabı!.." başlığıyla yayımlanan (14 Aralık 2016) yazısı şöyle:

Okuyucularımızdan yoğun talep geliyor; AKP-Doktor Devlet Bahçeli ortaklığı ile verilen anayasa değişiklik teklifini değerlendirmemiz için.

Yahu!.. Yaklaşık 4 aydır yazıp çiziyoruz. Benim açımdan değerlendirebilecek, vay efendim şu da sürpriz oldu diyecek bir madde yok desem; kırılanlar, alınanlar hatta ukalalık ettiğimi sananlar olacak. Okurdan fırça yemektense acı biber yemeyi tercih ederim. Gazetecilik mesleğinin bir esası da, kimsenin akıl edemediği yerlerden olaylara bakmaktır.

Şimdii!..

Alın elinize; birer kişilik dev heyetlerle, yoğun müzakereler sonucunda ortaya çıkarılan ebedi başkan anayasası teklifini.

Soru; Kaç maddeden oluşuyor teklif?

Cevap; 21.

Soru; Teklifin TBMM'ye sunuluş tarihi ne ?

Cevap; 10.11. 2016.

Soru; Veriliş tarihine dikkat!.. 10 artı 11 kaç eder?

Cevap; 21.

Gördünüz mü kerameti!..

***

Soru; 10 artı 11 kaç eder?

Cevap; 21.

Soru; Çıkarın 21'i 2016'dan. Ne eder?

Cevap; 1995.

Soru; 1995 ne?..

Cevap; Bugün R.Erdoğan'ın devamı olduğunu söylediği Turgut Özal'ın partisi ANAP'ın ağır seçim yenilgisi aldığı tarih, 1995 genel seçimleri. Yani sonun başlangıcı!..

Soru; Anayasa teklifinin veriliş tarihi olan 11'inci ayın rakamlarını toplayın. 1 artı 1 kaç eder?

Cevap; 2.

Soru; Ekleyin 2'yi 1995'e. Kaç eder?

Cevap; 1997.

Soru; 1997 ne demek?.

Cevap; O yıl, R.Erdoğan'ın da mensup olduğu Refah Partisi ile merkez sağın diğer partisi DYP arasında kurulmuş olan REFAH-YOL Hükümetinin yıkılış tarihi.

Gördünüz mi kerameti!..

***

Soru; Anayasa değişiklik teklifinin veriliş yıl tarihi kaç?

Cevap; 2016.

Soru; Atın, 2016'nın içindeki sıfırı. Geriye ne kalır?

Cevap; 2-1-6.

Soru; Toplayın o zaman, 2 artı 1 artı 6'yı. Kaç eder?

Cevap; 9.

Soru; Ey Ülkücüler! 9 rakamı size ne ifade eder?..

Gördünüz mü kerameti!..

***

Soru; Anayasa değişiklik teklifinin verildiği tarih 10.11. 2016'nın başındaki rakamı yazın en başa?

Cevap; yazdım, 1.

Soru; Oradaki 11'den çıkar 2'yi yaz yanına?

Cevap; yazdım 9.

Soru; Baştaki 10'dan at sıfırı. 2016'dan da at sıfırı. Topla; 1 artı 1 artı 1 artı 2 artı 1'i. Yaz yanına.

Cevap: Yazdım 6.

Soru; Tarihteki 11'den yanındaki 2'yi çıkar kaç eder?

Cevap; 9.

Soru; Onu da yaz kenarına. Şimdi sırala, oku bakalım?

Cevap: 1969.

Soru: 1969 tarihi size neyi hatırlatıyor?

Cevap; MHP'nin kuruluş tarihi.

Soru; Bitmedii!.. Anayasa değişiklik paketinde Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimi hangi tarihte yapılacak diyor?..

Cevap; 2019.

Soru; Çıkar, 2019'dan 1969'u. Ne yazıyor?

Cevap; Ee!.. 50 çıktı ne olacak?

Soru; Elinin körü!.. Hâlâ anlamadın mı?

Cevap; Hı!..

Burada araya girip bendeniz izah edeyim. Müsaade buyurun lütfen!..

Bilge liderin stratejik derinliği ile kodladığı bu anayasa değişiklik paketi MHP'nin 50'nci kuruluş yıldönümünde hem tek başına iktidara geleceğini hem de içinden bir ismi Cumhurbaşkanı seçtireceğini müjdeliyor!.. 2019'dan önce erken genel seçimin önüne geçilerek çok stratejik ve ince bir ayar çekilmiş!..

Sanırım, Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş de Hürriyet gazetesine verdiği ve çok ses getiren "Bahçeli tuzak kuruyor" söyleşisinde bunları anlatmak istemişti. Ama o zamanlar daha metin ortada yoktu. Metin düştü gerçek göründü!..

Kıymetli okurlar, ne olur beni daha fazla sıkıştırmayın. Beynim çatlıyor, yüreğim daralıyor. Bilge liderin anayasa değişiklik paketi ile kurduğu büyük oyunu, Erdoğan'ı düşürdüğü büyük tuzağı daha da göremiyorsanız tavsiyem; acil göz doktoruna gidin!..