Ülkücü gazete tartışıyor; Bahçeli yumuşama gösterdi, Erdoğan’ı kurtarmak görevimiz mi?

Meclis Başkanlığı Seçimi'nde MHP'nin 4. turdaki tavrı nedeniyle AKP'nin adayı Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz'ın seçilmesi milliyetçi gazeteleri MHP lideri Devlet Bahçeli'yle karşı karşıya getirdi. MHP'ye yakınlığıyla bilinen Yeniçağ gazetesi bugünkü manşetinde Bahçeli, "Bahçeli, tavrıyla herkesi şaşırttı" manşetiyke çıkarken, "Bahçeli'nin AKP'ye yeşil ışık yaktığı" belirtildi.

Gazete birinci sayfada Bahçeli'ye yüklenerek, "4 dakika görüştüğü İsmet Yılmaz'a başkanlık yolunu açtı. Çatı ortağı CHP'nin adayı Deniz Baykal'ı devre dışı bıraktı. Bitirilsin dediği ihanet sürecinden askıya alınsına geldi. Çankaya polemiğinde yavaş yavaş yumuşama gösterdi" ifadelerine yer verdi.



Ayrıca gazete verdiği haberde, "ne dedi ne yaptı" başlığı altında şu sözleri kullandı:



"Bahçeli, AKP’ye çözüm sürecini askıya almasını, 17-25 Aralık yolsuzluk soruşturmasının üzerine gitmeyi, Erdoğan’ın Çankaya’ya dönüşünün yolunun aranmasını şart koştu. Ancak 4. turda MHP’ye geçersiz oy kullandırıp AKP adayı İsmet Yılmaz’a Meclis Başkanlığı yolunu açtı.



CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun koalisyon çağrısı ve 'Başbakan sen ol' teklifini 'Pişkinlik' olarak niteleyen Bahçeli, AKP’nin 'sınır ötesinde güvenlik kuşağı' planına da destek verdi. Bahçeli, 'Kürt Koridoru, ülkenin toprak bütünlüğüne açık saldırı' dedi."



Yazarlar da tepkili



Ayrıca gazetenin Ankara Temsilcisi Ahmet Takan da "Erdoğan'ı kurtarmak görevimiz mi" başlıklı bir yazı kaleme aldı. Takan yazısında Meclis'te dün gerçekleştirilen oylamaya hiç değinmese de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'ye yönelik müdahalesine karşı çıktı Takan yazısını, "'Koalisyon formülleri' diye diye kafa ütüleniyor. Sizce hangisi Erdoğan’ı kurtarmaya değer?.. Bir de!.. Erdoğan’ı kurtarmak görevimiz mi?.." sözleriyle bitirmesi dikkat çekti.



Gazetenin bir diğer yazarı Aslan Bulut da yazısının başlığında "MHP kendini geçersiz kıldı" dedi. Bulut yazısında şu ifadelere yer verdi:



"MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yine yaptı yapacağını ve Meclis Başkanlığı’nı altın tepsi içinde AKP’ye ikram etti. Başından beri Bahçeli’den böyle kötü bir sürpriz beklediğim için hiç şaşırmadım. Huyu böyledir. Fakat benim anlamadığım, bu yönde kamuoyunu yıllardır uyardığım halde kimsenin anlamaması veya anlamak istememesidir. Bazı dostlar Bahçeli’yi hâlâ 'oyun kurucu' zannediyor! Ne kurucusu! Türkiye için kurulan kurguda, kendisine verilen rolü oynayan bir konumu var o kadar!



MHP, koalisyon için AKP ile anlaşmış olsa da olmasa da Meclis Başkanlığı için böyle bir tavır sergilemek, Türk milliyetçiliğini temsil iddiasındaki bir partiye ve genel başkanına yakışmıyor. Bir siyasi parti geçersiz oy verir mi? Geçersiz oy vermek, kendi görüşlerini ve kendi konumunu geçersiz kılmaktır. MHP, genel başkanının eliyle kendisini geçersiz kılmış bir partidir."



Karikatür eleştirisi

Gazetenin birinci sayfasından yayınlanan Emre Ulaş imzalı karikatür de Bahçeli'yi eleştirdi. Karikatürde Erdoğan, Bahçeli'yi "AKP bataklığına" atlamasını isteyerek "Merak etmeyin HDP filan yok burada" diyor.