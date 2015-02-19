Ülkü Ocakları'ndan maketli idam talebi

Mersin'de üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın vahşice öldürülmesine tepkiler sürerken, Kırıkkale Ülkü Ocakları üyeleri, Zafer Caddesi'nde iki maket adamı temsili olarak asıp, idamın tekrar getirilmesi için çağrıda bulundu.

DHA'nın haberine göre, Kırıkkale Ülkü Ocakları Başkanı Serkan Tunçbilek yaptığı basın açıklamasında, Özgecan'ın katledilmesine tepkisini dile getirirken, "Bir kanı bozuk, canice kızımızı katletmiştir. Şerefsizlik had safhadadır. Dün olduğu gibi bu şerefsizlerin nesli tükenmek bilmiyor. Devleti yönetenler, bu şerefsizlere göz yummaktadırlar. 30 bin masum vatandaşımızın ölümüne neden olanlarla yapılan pazarlıklar ortadadır.



Milletin parasını çalıp, hakkına tecavüz edenlerin bu canilerden ne farkı vardır. Bizler her türlü haksızlığa, tecavüze ve insan istismarına, bölücüye, teröriste, yolsuzluk yapanlara, hortumcuya, uyuşturucu satana, fuhuş yaptırana, çocuk istismarına sapığa ve tecavüzcüye idamın geri gelmesi için tüm gücümüzle çalışacağız. Eğer önlemler alınmazsa sokaklar hiçbir evladımız için güvenli, olamayacaktır. Başka Özgecanlar katledilmesin, başka ana-babalar böyle bir evlat acısı yaşamasın diye gereken tedbirler alınmalıdır" dedi.