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Dünya

Ülkü Ocakları'nın yasaklanması talep edildi

"'Bozkurtlar' örgütünün terör örgütü ilan edilmesini ve Rusya'daki faaliyetlerinin yasaklanmasını talep ediyorum"

30 Kasım 2015 23:34

Rusya Federasyon Konseyi Anayasa Hukuku Komitesi Başkanı Andrey Klişas, Türkiye'de faaliyet yürüten MHP'nin gençlik kolları olarak bilinen Ülkü Ocakları'nın, Rusya'da yasaklanmasını talep etti.

Sputnik'in haberine göre, Rusya Başsavcısı Yuriy Çayka'ya bir mektup yazan Andrey Klişas, Ülkü Ocakları'yla ilgili olarak ‘Bozkurtlar örgütü' ifadesini kullandı ve "Bozkurtlar örgütünün terör örgütü ilan edilmesini ve Rusya'daki faaliyetlerinin yasaklanmasını talep ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 28 Kasım'da ulusal güvenlik ve çıkarlar ile Rusya halkının yasadışı örgütler karşısında korunması amacıyla bir kararname imzaladığını hatırlatan Klişas, "Türkiye yönetiminin faaliyetleri, Rusya'da yasaklanan IŞİD terör örgütüne destek vermeye yönelik. Bu bağlamda, 'Bozkurtlar' örgütünün terör örgütü ilan edilmesini ve Rusya'daki faaliyetlerinin yasaklanmasını talep ediyorum" diye belirtti.

Rus vekilin 'Bozkurtlar' olarak adlandırdığı, gençlik örgütü olan Ülkü Ocakları MHP'ye bağlı yasal bir dernek statüsünde faaliyetlerini 1960'lardan bu yana sürdürüyor.

 

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