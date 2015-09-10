'Ülkü Ocakları tarafından düzenlenen yürüyüşler kesinlikle sorunsuz olarak tamamlanmıştır'

Ülkü Ocakları artan terör olayları sonrasında düzenlenen protesto yürüyüşlerinde, birçok kentteki HDP binalarına yönelik saldırıların kendileriyle bir bağlantısının olmadığını açıkladı. Genel Başkan Olcay Kılavuz imzasıyla yayınlanan açıklamada, "Bir gazete binasına saldırıp kendisini ülkücü olarak göstermeye çalışan ahlaksız güruhun kurumumuzla bir ilgisi bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

HDP binalarına yönelik saldırılarla kendilerinin ilgisi olmadığını söyleyen Olcay Kılavuz, “Bir gazete binasına saldırıp orada ülkücü harekete ait sembol ve simgeleri kullanarak kendisini ülkücü olarak göstermeye çalışan ahlaksız güruhun kurumumuzla herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır” dedi. "Ülkü Ocakları hiçbir provokasyona alet olmamıştır, olmayacaktır" ifadelerini kullanan Kılavuz tarafından yapılan açıklamanın tam metni şöyle:

"Malumunuz olduğu üzere dün akşam saatlerinde, demokratik ve hukuki haklarımıza dayanarak, milletimizin haykıran sesi olmak için ülke genelinde “Şehitlere Saygı Teröre Lanet” yürüyüşleri gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Son günlerde artan terör olaylarına karşı ortak tepki göstermek adına tüm milletimizi davet ettiğimiz yürüyüşlerimiz, 18:00-19:00 saatleri arasında başlamış ve yaklaşık olarak saat 21:30’da sona ermiştir. Yoğun bir katılımla gerçekleştirdiğimiz bu yürüyüşlere sadece ülkücüler değil, toplumun her kesiminden vatandaşlarımız katılım sağlamış ve bölücü terör örgütü ile yandaşları hep bir ağızdan lanetlenmiştir.

'Ülkü Ocakları'nın düzenlediği yürüyüşler kesinlikle sorunsuz olarak tamamlanmıştır'

Tüm illerdeki teşkilatlarımıza gönderdiğimiz talimatlarla, söz konusu yürüyüşlerin meşru çerçevede gerçekleştirilmesinin ve aksi bir duruma neden olabilecek kışkırtmalara karşı dikkatli olunmasının altı önemle çizilmiştir. Bu sebeple yürüyüşlerin güzergâhları ve zamanı önceden belirlenerek vatandaşlarımıza duyurulmuş; yürüyüşlerin ardından yapılacak basın açıklamaları da genel hatlarıyla genel merkezimiz tarafından belirlenmiştir. Neticede, teşkilatlarımızın da büyük özverisi ve dikkatiyle Ülkü Ocakları tarafından düzenlenen yürüyüşler kesinlikle sorunsuz olarak tamamlanmıştır.

Bununla birlikte, dün akşam geç saatlerden itibaren haber programlarına yansıyan görüntülerde bazı grupların, çeşitli basın kuruluşlarına ve siyasi parti teşkilatlarına saldırı girişiminde bulunduğunu öğrenmiş bulunmaktayız. Yarım asra yakın bir süredir faaliyet gösteren ve kendisini Türk gençliğinin eğitimine, nitelikli olarak yetiştirilmesine ve Türk kültürünün yaşatılmasına adamış olan Ülkü Ocakları olarak, dün gece yaşanan bu olayları asla tasvip etmediğimizi belirtmek isteriz. Ülkü Ocakları, ülkemizin tecrübe ettiği en sıkıntılı yıllarda dahi elini her zaman taşın altına koymasını bilmiş, bunu yaparken de en başta milletimizin bekasını ve gençlerimizin geleceğini göz önüne alarak büyük bir sorumluluk içerisinde hareket etmiştir. Yine böylesine zor bir dönemdeyken, terör faaliyetleri tüm ülkeyi tehdit edecek boyutlara ulaşmışken, bin yıllık kardeşliğe iman etmiş olan bizlerin, yani Ülkü Ocaklıların, milletimizi çeşitli çatışmalara götürebilecek herhangi bir tutum içine girmesi kesinlikle mümkün değildir. Bu nedenle bu tür uydurma haberlerin ve çeşitli senaryoların devreye sokulacağını da göz önüne alarak yine elimizi taşın altına koyduk ve bu zor dönemde yaşlısıyla genciyle, işçisiyle memuruyla milletimizin teröre karşı tek yürek olduğunu ve güvenlik güçlerimizin yanında bulunduğumuzu tüm dünyaya haykırdık ve büyük bir sorumluluk anlayışı içerisinde yürüyüşlerimizi gerçekleştirerek teşkilatlarımızı evlerine uğurladık.

'Havuz medyası bir kez daha algı operasyonu yapma gayreti içerisine girmiştir'

Nitekim birtakım besleme medya kuruluşları, gazete binalarının basılmasını görmezden gelip, ülkücülerin yapmış olduğu meşru ve demokratik yürüyüşleri provokatif eylemler olarak lanse etmiştir. Kimlere hizmet ettiği belli olan, ayakkabı kutularıyla dizayn edilen havuz medyası bir kez daha algı operasyonu yapma gayreti içerisine girmiştir. Belirtmek isteriz ki Ülkü Ocakları, yapılan bu ve bunun gibi alçaklıklar karşısında dimdik duracaktır.



Öte yandan, birtakım grupların “Bozkurt” işareti yaparak siyasi parti binalarına saldırıda bulunduğu gözlemlenmiştir. Teşkilatlarımıza önceden verdiğimiz talimatlara dayanarak ve olayların ardından söz konusu hadiselerin yaşandığı illerdeki arkadaşlarımızdan aldığımız bilgiler doğrultusunda, bu şahısların Ülkü Ocakları ile hiçbir alakası veya ilişkisi bulunmamaktadır. Bir gazete binasına saldırıp orada Ülkücü Harekete ait sembol ve simgeleri kullanarak kendisini ülkücü olarak göstermeye çalışan ahlaksız güruhun kurumumuzla herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır.

AKP ve ne olduğu belli olmayan birtakım grupların ilişkilerinden peyda olmuş, kemik yalayıcı, para karşılığı provokasyon yapan satın alınmış grupların, Ülkücü Hareketle herhangi bir bağının olması tasavvur dahi edilemez. Bu kapsamda kendini ülkücü olarak addeden şeref yoksunlarının bu kirli kumpastan bir an önce vazgeçmelerini ve akıllarını başlarına devşirmelerini şiddetle tavsiye ediyoruz. Aksi takdirde bu kirli tezgâh başınıza yıkılacaktır. Toplumsal çatışmalardan medet uman ve ülkücüleri bu çatışmanın içine çekmeye çalışan provokatörler asla başarıya ulaşamayacaklardır.

'Bizler yükümüzün, vazifemizin, gücümüzün ve sorumluluklarımızın farkındayız'

Son olarak özellikle Türk Gençliğine sesleniyorum. Bu süreçte kendinizi bir anda kargaşa ve kaos ortamının içinde bulabilirsiniz. Son derece soğukkanlı ve sakin olup provokasyona asla ve asla gelmeyin. Bizim ten, renk, memlekete bakarak insanları ayrıştırmamız söz konusu dahi olamaz. Biz ayrıştıran değil birleştireniz. Bu günlerde her zamankinden fazla birliğe beraberliğe ihtiyacımız olduğunun farkındayız. Bin yıllık kardeşliği yaşatmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. İnsanların Allah’ın emaneti olduğu düşüncesiyle vatanımıza milletimize bayrağımıza sahip çıkan herkes bizim öz be öz kardeşimiz bileceğiz. Şartlar ne olursa olsun, hava ne kadar karanlık olursa olsun biz varsak umut var demektir. Türk milletinin geleceği, kurtuluşu Milliyetçi- Ülkücü Türk Gençliğidir.

Bizler yükümüzün, vazifemizin, gücümüzün ve sorumluluklarımızın farkındayız. Bu kapsamda, meşru dairede çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yarım asra yakındır var olan Ülkücüleri yine bu süre boyunca karalayanları, son dönemde peyda olmuş zavallı piyonları ve hak hukuk tanımaksızın sahiplerine hizmette yarışan kalemşorların heveslerini boşa çıkaracağız.

Ülkü Ocakları Türkiye Cumhuriyeti’nin, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün teminatıdır ve her daim bu bilinç ve sorumluluk içerisinde hareket etmektedir. Bu bağlamda çağrımıza kulak veren büyük Türk milletinin her bir ferdine, Türk milletinin haykıran sesi olan dava arkadaşlarımıza ve olayları çarpıtmadan nakleden kıymetli basın mensuplarımıza bir kez daha teşekkürlerimizi iletiyoruz.

Türk milletinin gençlik aşısı olan Ülkü Ocakları terörün ve terörün arkasında bulunan her türlü anlayışın karşısında, terörle mücadele noktasında atılacak her türlü adımın yanında olarak bin yıllık kardeşliği yaşatmaya kararlıdır.

MHP Genel Başkan Yardımcısı: Dün sahaya çıkmasak kontrolsüz tepkiler olabilirdi

Al Jazeera’ye konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın da HDP binalarına saldıranların ülkücüler olmadığını söyledi. Bu eylemlerde ülkücülerin tespit edilmesi durumunda haklarında gereğinin yapılacağını söyleyen Yalçın, "Dün sahaya çıkmamış olsaydık kontrolsüz tepkiler olabilirdi" dedi. Yalçın, Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin bu protesto yürüyüşüne iki ilke ile; bayrak taşınması ve en küçük bir taşın dahi fırlatılmaması şartıyla izin verdiğini söyledi.