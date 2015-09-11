Ülkü Ocakları ile AKP’ye yakın Osmanlı Ocakları 'yakıp yıkmadan' birbirini sorumlu tuttu

Türkiye’nin hemen hemen her yerinde son günlerde artan şiddet olayları iki ocağı, Ülkü Ocakları ile afişlerinde “Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Başbakan Ahmet Davutoğlu ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın” fotoğraflarının da yer aldığı Osmanlı Ocakları’nı karşı karşıya getirdi. Osmanlı Ocakları, saldırılardan Ülkü Ocakları’nı sorumlu tutarken, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz “Ülkü Ocakları’nın taklidini yapan bazı gruplar, yapılar, maalesef devletin üst düzey yetkililerine çağrıda bulunarak ‘Bizler sizin kutlu askerleriniziz’ ifadelerini belirterek, kendilerini devletin üst düzey yetkilileriyle muhatap görüyorlar” dedi. Cumhuriyet’ten Selda Güneysu’nun haberine göre, genel başkanlığını Kadir Canpolat’ın yaptığı Osmanlı Ocakları’nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada ise “Osmanlı Ocakları ismini kullanarak sokakta eylem yapan herkes yargılanacak” ifadelerine yer verildi.

Yurt genelinde artan saldırılara ve bu saldırıların ardında “ülkücülerin bulunduğu” iddialarına karşın ilk kez konuşan Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz, afişlerinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Başbakan Ahmet Davutoğlu ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın da fotoğraflarının yer aldığı Osmanlı Ocakları’nı sorumlu tuttu. Kılavuz, bu yapının “para karşılığında, birçok menfaat ve ihaleler karşılığında yurt genelinde bazı girişimleri bulunduğunu, halkı kaos ortamına çekmek adına da bozkurt işareti yaptıklarını, ülkücülerin sembollerini kullandıklarını” vurgulayarak, “Bu yapının maalesef devlet tarafından, devletin bazı yetkilileri tarafından desteklendiğini biliyoruz” dedi.

Kılavuz, Türkiye’de son dönemde Türk - Kürt çatışması yaratmak istendiğine dikkat çekerek, “Biz kesinlikle Kürt vatandaşlarımızı ayrıştırmayı doğru bulmuyoruz. Birlik ve beraberlik iklimi içinde bin yıl yaşamışız, nice yıllar da yaşamayı arzu ediyoruz. Siz bizsiniz, biz siziz diyoruz. Etle kemik birbirinden ayrılmaz” diye konuştu.

Kılavuz, HDP Genel Merkezi’ne yapılan saldırıda, saldırganın “Ülkü Ocakları’na kayıtlı olmadığını” da belirtti.