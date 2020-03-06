Ülkü Ocakları genel başkanlarının talimatıyla drone yaptı

Ülkü Ocakları, kendi üretimleri olduğunu söyledikleri ve *Tulpar adını verdikleri bir 'drone'u tanıttı.

İstanbul Ülkü Ocakları, "Ülkü Ocakları Genel Başkanımız Sn. Sinan Ateş’in talimatları doğrultusunda Bilim ve Teknoloji Birimimiz, Ülkü Ocakları Bilim ve Teknoloji Birimi ile birlikte çalışarak yerli imkanlarla Tulpar isimli “Drone” üretti," ifadeleriyle 'drone'un tanıtımını yaptı.

"Kendi sınıfında bir çok üstün özelliğe sahip" olarak ifade edilen drone'un özellikleri bilinmiyor.

Bazı Ülkü Ocağı üyeleri drone'un tanıtımını "3D yazıcı ile üretildi" ifadeleriyle paylaştı.

Sosyal medyada drone'u oyuncağa benzeten kullanıcılara Ülkü Ocakları'ndan olduğunu söyleyen bazı kişilerin küfür ettikleri görüldü.

Tulpar, Türk mitolojisinde yer alan kanatlı at figürünün adıdır.