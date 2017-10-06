T24 LogoT24 Logo
Politika

Ülkü Ocakları Genel Başkanı: 5 bin değil, 500 bin ülkücü hazırız

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de çeşitli açılışlara katılan Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Kerkük için "5 bin ülkücü hazır" açıklamasına destek verdi

06 Ekim 2017 14:48

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'de çeşitli açılışlara katılan Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli\'nin Kerkük için \"5 bin ülkücü hazır\" açıklamasına destek verdi. Kılavuz, \"Şakamız yoktur, oyun da oynamıyoruz. 5 bin değil, samimiyetle 500 bin ülkücü olarak hazır ve nazırız\" dedi.
Denizli Ülkü Ocakları\'nın Kınıklı Mahallesi\'ndeki Başbuğ Alparslan Türkeş Ülkü Evi ve Ülkü Ocakları Pamukkale İlçe Binası, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz\'un da katılımıyla düzenlenen törenle açıldı. Törenin açılış konuşmasını yapan Denizli Ülkü Ocakları Başkanı Murat Naci Öncel, Ülkü Evlerini açmaktaki amaçlarının vatanına, milletine bağlı, her türlü kötü alışkanlıklardan uzak bir gençlik yetişmesine katkı sağlamak olduğunu söyledi. Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz, Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi\'nce yapılan referandumun kabul edilemeyeceğini belirterek, şunları söyledi:
\"Atalarımızın emaneti ecdadımızın yadigarı Kerkük\'te ve birçok Türkmen coğrafyasında, askerimizle muhatap olamayacak. Barzani maalesef sözde referandum yaptı. Oradaki vatanda coğrafyamızı işgal etmek, soydaşlarımızı yok etmek istiyor. Liderimiz Devlet Bahçeli milli meselelerdeki duruşunu göstermiştir. En az 5 bin gönüllü ülkücü olarak soydaşlarımızın, dirliği, birliği, beraberliği, huzuru için gitmeye hazır olduğunu ifade etmiştir. Evet biz de şunu ifade etmek istiyoruz, şakamız yoktur, oyun da oynamıyoruz. 1968\'de şehadet şerbetini içen Nuri Kılıç ve diğer şehitlerimiz olduysa, vatan, millet şahidimizdir. 5 bin değil, samimiyetle 500 bin ülkücü olarak hazır ve nazırız. Geriye dönmeyi düşünmeyerek sadece Allah\'a teslim oluruz. İmanımızla, inancımızla soydaşlarımıza olan sorumluluğumuzla geri dönmemek adına yola revan oluruz. Kimse bu işleri oyun oynamak sanmasın. Hele ki sefil, zavallı bu işlerle meşgul olmasın. Sonunun hazin olacağını aklından çıkarmasın.\"

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Deniz TOKATDENİZLİ DHA DENİZLİOcakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli KerkükKılavuzDenizliOcakları Kınıklı Mahallesi Başbuğ Alparslan TürkeşEviOcakları PamukkaleBinasıOcakları Genel

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24