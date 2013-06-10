Ülkü Ocakları: Erdoğan'ı karşılamaya giden ülkücüler kemik yalayıcıdır

Ülkü Ocakları Genel Merkezi tarafından yapılan yazılı basın açıklamasında,''Sosyal medya aracılığı ile paylaşılan bir fotoğrafta kendilerini 'Etimesgut Ülkücüleri' olarak tanıtan ve Ocağımızın logosunun da basılı olduğu bir afiş ile Başbakan'a destek verdiklerini ifade eden bir takım kemik yalayıcılar bulunmaktadır.' açıklamasında bulunuldu.

Ülkü Ocakları Genel Merkezi tarafından yapılan yazılı basın açıklamasında,''Sosyal medya aracılığı ile paylaşılan bir fotoğrafta kendilerini "Etimesgut Ülkücüleri" olarak tanıtan ve Ocağımızın logosunun da basılı olduğu bir afiş ile Başbakan'a destek verdiklerini ifade eden bir takım kemik yalayıcılar bulunmaktadır." açıklamasında bulunuldu.

Ülkü Ocaklarının açıklaması şu şekilde:



Sosyal medya aracılığı ile paylaşılan bir fotoğrafta kendilerini "Etimesgut Ülkücüleri" olarak tanıtan ve Ocağımızın logosunun da basılı olduğu bir afiş ile Başbakan'a destek verdiklerini ifade eden bir takım kemik yalayıcılar bulunmaktadır.

Bir yerlere yanaşmak, yamanmak ve nemalanmak için zerre miktarındaki şahsiyetleri ve haysiyetleri dahil her şeylerini ortaya koysalar dahi yetmeyeceğini bilenlerin oynadığı bu tiyatroyu defalarca gördük. Kendilerinden menkul kıymetleri olmayanların "Ülkümüz, davamız ve Ocaklarımız" üzerinden kıymet devşirme çabalarına onlarca kez şahit olduk. Gittikleri yerin yenisi olamayanları da biliyor ve onların değirmenine su taşıdıkları Ankara kedisini de çok iyi tanıyoruz.

Ocaklarımızı kendi şahsi menfaatlerine alet etmek isteyenler ve buna prim vererek bu kutlu sancağın üzerinden kirli oyunlarını tezgahlamaya çalışanlar iyi bilsinler ki ellerinde tuttukları brandanın metrekare cinsinden fiyatına dahi alınıp satılacak değerleri yoktur. Bu yüzdendir ki çabaları beyhude, gayretleri boşa ve hezeyanları anlamsızdır.

Hiç kimse unutmasın ki, yapılanlar, yapılmak istenenler ve tezgahlanmaya çalışılan oyunların hepsinin ayrımında ve takibindeyiz. Yeri ve zamanı geldiğinde bu saygısızlık ve hadsizliklerin hesabı elbette sorulacaktır. Altından kalkamayacakları böyle bir tavrın içine girenleri uyarıyoruz. Akıllarını başlarına alsınlar ve derhal bu soytarılıktan vazgeçsinler. Bu açıklamamız benzeri kirli hesaplara giren ve girmeyi arzulayan herkes için açık bir uyarıdır.