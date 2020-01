Ülkü Ocakları Başkanı Kılavuz: Beraber bu kara günleri geride bırakacağız

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- ÜLKÜ Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz, \"Türkiye, Türk milleti ateşle imtihan edilmektedir. Bizler uyanık olacağız. Bizler bugünlerde her zamankinden daha fazlasıyla bir olacağız, beraber ve kardeş olacağız ve bu kara günleri geride bırakacağız\" dedi.

Ontemmuz Mahallesi Acılık Caddesi\'ndeki Ülkü Ocakları İl Başkanlığı\'nın yeni hizmet binasının açılışına Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz, MHP İl Başkanı Hamdi Ayan ve çok sayıda Ülkücü katıldı. Açılışta konuşan Genel Başkan Olcay Kılavuz, Türkiye\'nin ve Türk milletinin terör örgütlerinin saldırısı altında olduğunu söyledi. Türkiye\'nin birlik ve beraberlik içinde bunun üstesinden geleceğini ifade eden Kılavuz, şöyle dedi:

\"İçimiz dışımız her tarafımız hainlerle kuşatılmıştır. Bir FETÖ gerçeği yaşanmıştır. Milletimize bomba ve kurşun yağdırmışlardır. 250 kardeşimiz şehadet şerbetini içmiştir. Alçaklar şimdiye kadar milli ve manevi duygularımızla istismar ettiler. Hizmet dediler, himmet dediler, en büyük kahpeliği ve kalleşliği yaptılar. Türkiye, Türk milleti ateşle imtihan edilmektedir. Bizler uyanık olacağız. Bizler bu günlerde her zamankinden daha fazlasıyla bir olacağız, beraber ve kardeş olacağız ve bu kara günleri geride bırakacağız.\"

Gençlerin uyuşturucudan uzak tutulması için Ülkü Ocakları olarak çalışmalar yaptıklarını anlatan Kılavuz, \"Gençliğimize yönelik alçakça ve sinsice oyunlar kurulmaktadır. Bu oyunları kuranlar hem içerdeki, hem de dışardaki hainlerdir. Bu yönüyle gençliğimize tuzaklar kurulmaktadır. Biz buna izin vermemekteyiz. Kardeşlerimizi takip ediyoruz. Gençlerimizi bilinçlendiriyoruz ve bu bataklıktan uzak tutmaya çalışıyoruz. Bu işi, eylemi yapan satıcılar da PKK terör örgütü mensuplarıdır\" diye konuştu.

