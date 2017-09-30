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Ülkü Ocağı'nda Kalaşnikof'la Kerkük fotoğrafı

“Kerkük için hazır olan 5 bin ülkücü bunlar mı”

30 Eylül 2017 18:02

IKBY'nin bağımsızlık referandumu, Kuzey Irak’a askeri müdahale tartışmalarını başlattı. Askeri müdahale tartışmaları sürerken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli “En az beş bin ülkücü gönüllü, başta Kerkük olmak üzere, Türkmenlerin yaşadığı Türk kentlerindeki varlık, birlik ve dirlik mücadelesine katılmak üzere hazır beklemektedir” açıklamasını yapmıştı. “Hazır bekleyen 5 bin ülkücü” sözlerinin tartışması sürereken İstanbul Ülkü Ocağı İl Başkan Yardımcısı Deniz Güzelay’ın paylaştığı fotoğraf dikkat çekti. Kağıthane Ülkü Ocağı Başkanı elinde kalaşnikofla poz verdi.

Cumhuriyet'in haberine göre; Bahçeli’nin bu açıklaması büyük yankı uyandırdı. Bahçeli’nin sözlerine açıklık getiren MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Türkmenlerin umudunu diri tutma gayesi yatmaktadır" dedi.

Kamuoyunda “Hazır bekleyen 5 bin ülkücü” tartışması sürerken İstanbul Ülkü Ocağı İl Başkan Yardımcısı Deniz Güzelay’ın paylaştığı fotoğraf dikkat çekti.

Ülkü Ocağı'nda kalaşnikoflu fotoğraf

 Güzelay’ın paylaştığı fotoğrafta elinde otomatik bir silah ve yanında Kağıthane elinde Kaleşnikof olan Kağıthane Ülkü Ocakları Başkanı Engin Kayacık görünüyor. 

"Türklüğün yaşaması, bekasının güvenceye alınması, Türkmen yurtlarının üzerindeki kabus bulutunun dağıtılması hususunda her mihneti, her meşakkati, her çileyi göze aldığımız bilinmeli, herkes hesabını buna göre yapmalıdır".. 5000 Ülkücü KERKÜK'e gitmek için hazırdır..”

İstanbul Ülkü Ocakları Başkan Yardımcısı Güzelay’ın bu fotoğrafı “Kerkük için hazır olan 5 bin ülkücü bunlar mı” sorusunu akıllara getirdi.

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