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Dünya

Ülkeyi batıran’ başbakan yargılanacak

Eski İzlanda Başbakanı Geir Haarde, ülkedeki bankaları iflasa sürükleyen gidişatı durduramadığı gerekçesiyle yargılanacak...

30 Eylül 2010 03:00

T24 - Eski İzlanda Başbakanı Geir Haarde, ülkedeki bankaları iflasa sürükleyen gidişatı durduramadığı gerekçesiyle yargılanacak. Haarde, küresel ekonomik krizle ilgili yargılanan ilk lider olacak.

İzlanda Parlamentosu, ülkeyi 2008’de bankaların iflasına götüren süreci idare eden eski Başbakan Haarde’nin ihmal suçlamasıyla yargılanmasını 30’a 33 oyla onayladı. Hürriyet'te yer alan habere göre; Ancak dönemin dışişleri, maliye ve ticaret bakanlarının yargılanmasının önünü açacak suçlamalar reddedildi. 

Ülkede hükümet üyelerini yargılamak üzere 1905 yılında kurulan özel mahkeme Landsdomur, tarihinde ilk kez toplanacak. Bağımsızlık Partisi’nin (IP) eski lideri Haarde eğer suçlu bulunursa 2 yıl hapis cezası alabilir. Duruşma tarihi henüz belirlenmedi. 

320 bin nüfuslu İzlanda’da, 2008 yılında ülkenin önde gelen üç bankası iflas etti, bunun yarattığı domino etkisiyle ülke ekonomik bunalıma sürüklendi, işsizlik yüksek boyutlara ulaştı ve yatırımcılar ülkeyi terk etti. Büyük protestoların ardından hükümet düştü. İstifa eden Haarde, yemek borusu kanseri tedavisi görmeye başladı. Ülkedeki derin ekonomik bunalım devam ediyor.


Suçlamalar siyasi

Haarde (59), “Tüm suçlamalara cevap verip kendimi temize çıkaracağım. Bu suçlamalar tamamen politik” dedi. Eski başbakan, kriz döneminde bankaları suçlamış ve hükümet görevlilerinin elinden geleni yaptığını savunmuştu. Ülkede geçen Nisan ayında faaliyete geçen Eyjafjallajokull yanardağı nedeniyle tüm Avrupa’nın hava trafiği büyük darbe almıştı. 



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