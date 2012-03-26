Ülkesinin özgürlüğü için kendini ateşe verdi

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bir Tibetli, Çin Devlet Başkanı'nın ülkeye yapacağı ziyareti protesto etmek için kendini ateşe verdi.

Yeni Delhi'de parlamento binasının yakınında 600'den fazla Tibetli'nin yaptığı gösteride kendisini ateşe veren göstericinin üzerindeki alevlerin, Tibet bayraklarıyla ve suyla söndürüldüğü bildirildi. Jamya Yeşi adlı göstericinin, ağır yanıklarının tedavisi için hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Çin Devlet Başkanı Hu Jintao'nun bu hafta düzenlenecek bir zirve için Hindistan'a gelmesi bekleniyor.