Ülkesi kırılıyor, Mugabe sefa yapıyor

Zimbabve devlet gazetesi The Herald, toplanan paranın, yardım komitesinin hedefi olan 250 bin doların da üzerine çıktığını, yarın yapılması planlanan kutlamalar için her şeyin hazır olduğunu yazdı.Gazetenin haberinde, 140 bin doları aşkın miktarın başkentte silahlı kuvvetlerin bir akşam yemeği sırasındaki dans gösterisinde toplandığı belirtildi.Zimbabve'yi İngiltere'den bağımsızlığını elde ettiği 1980 yılından bu yana Mugabe yönetiyor.21 Şubat'ta 85 yaşına giren Mugabe'nin doğum gününü hafta sonu başkent Harare'nin kuzeybatısında bulunan, doğduğu Şinhoyi kasabasında kutlaması planlanıyor.Zimbabvelilerin çoğu hayatta kalabilmek için gıda yardımına muhtaç ve ülkede işsizlik oranı yüzde 94. Ağustostan bu yana 4 bine yakın kişinin koleradan öldüğü ülkede, on binlerce kişi de bu hastalığın pençesinde.Yeni hükümet, uluslararası topluma yardım çağrısında bulunsa da özellikle Batılı ülkeler, Mugabe'nin iktidar paylaşımı konusunda "dürüst olmadığı" endişesiyle bu isteğe temkinli yaklaşıyor.