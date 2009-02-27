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Dünya

Ülkesi kırılıyor, Mugabe sefa yapıyor

İşsizlik oranının yüzde 94 olduğu Zimbabve'de Devlet Başkanı Robert Mugabe'nin 85. doğum günü şatafatlı geçecek

27 Şubat 2009 02:00

İşsizlik oranının yüzde 94, yıllık enflasyonun ise yüzde 231 milyon olduğu Zimbabve'de Devlet Başkanı Robert Mugabe'nin 85. doğum gününü kutlamak için yandaşları 250 bin dolar topladı.

Zimbabve devlet gazetesi The Herald, toplanan paranın, yardım komitesinin hedefi olan 250 bin doların da üzerine çıktığını, yarın yapılması planlanan kutlamalar için her şeyin hazır olduğunu yazdı. 

Zimbabve 'kurtulamadı'

Gazetenin haberinde, 140 bin doları aşkın miktarın başkentte silahlı kuvvetlerin bir akşam yemeği sırasındaki dans gösterisinde toplandığı belirtildi.

Zimbabve'yi İngiltere'den bağımsızlığını elde ettiği 1980 yılından bu yana Mugabe yönetiyor.

21 Şubat'ta 85 yaşına giren Mugabe'nin doğum gününü hafta sonu başkent Harare'nin kuzeybatısında bulunan, doğduğu Şinhoyi kasabasında kutlaması planlanıyor.

Zimbabvelilerin çoğu hayatta kalabilmek için gıda yardımına muhtaç ve ülkede işsizlik oranı yüzde 94. Ağustostan bu yana 4 bine yakın kişinin koleradan öldüğü ülkede, on binlerce kişi de bu hastalığın pençesinde.

Yeni hükümet, uluslararası topluma yardım çağrısında bulunsa da özellikle Batılı ülkeler, Mugabe'nin iktidar paylaşımı konusunda "dürüst olmadığı" endişesiyle bu isteğe temkinli yaklaşıyor. (AA)

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