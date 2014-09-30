Ülker’den Harvard’a bağış

Yıldız Holding dünyanın en prestijli bilim akademilerinden Harvard Üniversitesi Toplum Sağlığı Fakültesi'ne kronik hastalıkların önlenmesine destek olmak için 24 milyon dolarlık bağışta bulunuyor. Bu akşam ABD 'nin Boston eyaletinde imzalanan protokolle Fakülte'nin Genetik ve Kompleks Hastalıklar Laboratuvarı artık 10 yıl boyunca Sabri Ülker Merkezi olarak anılacak.

ABD'nin Boston eyaletinde halen başkanlığını dünyaca ünlü bilim adamı Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil’in yürüttüğü merkez, bu bağışla birlikte özellikle kronik hastalıkların oluşmasını önlemek adına hem Türkiye ’den hem dünyadan bilim adamlarının çalışmalarına ev sahipliği yapacak. Hürriyet'ten Sefer Levent'in haberine göre Yıldız Holding’in toplum sağlığının geleceği için Harvard Üniversitesi Toplum Sağlığı Fakültesi ile yaptığı bu işbirliği kapsamında, Sabri Ülker Merkezi’nde araştırmalar ve uygulama yöntemlerin yanı sıra, disiplinler arası çalışmalar ve teknoloji platformlarının geliştirilmesi hedefleniyor.

Sabri Ülker Merkezi ile Türkiye’den öğrenci ve araştırmacıların yanı sıra, tüm dünyadan da bilim insanlarına eğitim ve deneyim kazandıracak programlar da hayata geçirilecek. Sabri Ülker Merkezi etkinlikleri arasında İstanbul -Boston dönüşümlü “Bilimsel Bienal” projesi de yer alıyor. Bilimsel Bienal, farklı coğrafyalardan bilim insanlarının araştırma yerlerini değiştirerek, farklı perspektif ve imkanlarla çalışmasını mümkün kılacak.

Bir asırlık geçmişi var

Metobolik hastalıklar üzerine çok önemli çalışmaları bulunan Harvard Üniversitesi Toplum Sağlığı Fakültesi, 1913’te Massachusetts Institute of Technology (MIT) – Harvard ortaklığında, Amerika’nın ilk profesyonel halk sağlığı eğitim merkezi olarak kuruldu. Halk sağlığı kavramının bir branş olarak okutulmaya başlandığı ilk kurum olan Fakülte, MIT’den ayrılarak, 1946’dan bu yana Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne bağlı olarak çalışmalarına devam Alanının en köklü ve saygın kurumu olan Harvard Üniversitesi Toplum Sağlığı Fakültesi’nin bilim dünyasına katkıları arasında HIV 2 virüsünün keşfi, çocuk felci aşısının bulunuşu, yapay akciğer üretimi, SARS hastalığının önlenmesi için geliştirilen yöntemler ilk sıralarda yer alıyor.