-Ülker Sports Arena kapılarını açtı İSTANBUL (A.A) - 25.01.2012 - Fenerbahçe erkek ve bayan basketbol takımlarının maçlarını oynayacağı Fenerbahçe Uluslararası Spor Kompleksi Ülker Sports Arena, bu akşam hizmete girdi. Fenerbahçe Ülker'in, İtalyan ekibi EA7 Emporio Armani ile bu akşam yaptığı THY Avrupa Ligi Top 16 turu G Grubu ikinci karşılaşması, yeni salonun açılış maçı oldu. Daha önce Beko Basketbol Ligi'ndeki Fenerbahçe Ülker-Anadolu Efes maçıyla açılması planlanan, ancak sarı-lacivertli takımın seyircisiz oynama cezası alması nedeniyle açılışı ertelenen Fenerbahçe Uluslararası Spor Kompleksi Ülker Sports Arena, bir Avrupa Ligi mücadelesiyle basketbolun hizmetine girdi. -Taraftarlar, tribünleri doldurdu- 13 bin 500 koltuk kapasitesine sahip olan ve 44 adet de locası bulunan salondaki ilk maça, sarı-lacivertli taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Tribünlerin tamamını dolduran taraftarlar, tezahüratlarla takımlarına destek verirken, salonun kapıları saat 17.30'da açıldı. -Futbol maçı skorborddan verildi- Fenerbahçe'nin, Spor Toto Süper Lig'de İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile oynadığı karşılaşma, Fenerbahçe Uluslararası Spor Kompleksi Ülker Sports Arena'nın dev skorbordundaki 4 büyük ekrandan canlı verildi. Salona erken gelen taraftarlar, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 18.00'de başlayan futbol maçını salonun tribünlerinden izledi. Takımlarının ilk yarıyı 1-0 yenik kapamasının ardından taraftarlar, ikinci yarıda Emre'nin beraberlik golünde büyük bir sevinç yaşadı. Ancak, daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un üst üste bulduğu goller sarı-lacivertlileri üzdü. Alex'in golüyle ümitlenen taraftarlar, maçın 3-2 Fenerbahçe'nin aleyhine sonuçlanmasıyla hayal kırıklığına uğradı. -Işık ve video gösterileri- Karşılaşma öncesinde salonun açılışı nedeniyle ışık ve video gösterileri yapıldı. Fenerbahçe Ülkerli oyuncular anons edilmeden önce, video gösterisi yapılırken, en çok alkışı görüntüde yer alan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım aldı. Video görüntülerinin ardından, oyuncular tek tek anons edilip, ışık gösterileri arasında sahaya çıktı. -Orkestra coşturdu- Salonun açılışı için getirilen orkestra, maç öncesinde taraftarları coşturdu. Saha kenarında yer alan ve üyelerinin Fenerbahçe formaları giydiği orkestranın, çaldığı parçalar ve Fenerbahçe marşları, salonda değişik bir atmosfer oluşturdu. Taraftarlar da zaman zaman orkestranın çaldığı marşlara eşlik etti. -Medya ilgisi de büyüktü- Fenerbahçe Uluslararası Spor Kompleksi Ülker Sports Arena'nın açılış maçına basın mensupları da büyük ilgi gösterdi. Pota arkasında basın mensupları için ayrılan bölüm tamamen dolarken, çok sayıda foto muhabiri de karşılaşmada görev yaptı. -Ülker Sports Arena- Ataşehir'de bulunan Fenerbahçe Uluslararası Spor Kompleksi Ülker Sports Arena, Fenerbahçe basketbol takımlarının maçlarının yanı sıra dünya yıldızlarının sahne şovlarına da ev sahipliği yapacak. Yıldız Holding sponsorluğunda hayata geçirilen ve kapasitesi 15 bin kişiye kadar çıkarılabilen salonun toplam inşaat alanı 67 bin metrekareden oluşuyor. İç yüksekliği 28 metre olan salonda, 6 adet soyunma odasının yanı sıra, 5 adet de küçük soyunma odası bulunuyor. Salon, 44 adet locası, salonu gören restoranı, özel alanlarının yanı sıra, hem antrenmanlar, hem de maçlar için kullanılabilecek 2 bin 500 kişi kapasiteli küçük salonu ile basketbola hizmet verecek. Planlama aşamasında her türlü detayın düşünüldüğü salonun iç mekan reklam alanları, Türkiye'de tek olma özelliği taşıyor. Tribünleri dolaşan 360 derece LED kuşağı, ağırlığı 28 tonu bulan ve Avrupa'nın en büyüğü olma özelliğini taşıyan skorbordu ile sponsorlarına iletişim alan ve olanakları sunuyor. Salonun, sadece basketbol maçlarına değil dünya yıldızlarının sahne şovlarına, konserlere, aile gösterilerine de ev sahipliği yapacağı bildirildi.