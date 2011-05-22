Ülker, ŞOK için Migros'la masada

T24 - Murat Ülker’in Gözde Finansal Hizmetler’i, Migros’un indirim marketleri ŞOK’lara talip oldu. Ülker, 22 Nisan’da benzer konseptteki BİM’in yüzde 10 hissesini 774 milyon TL’ye satmıştı.









Milliyet gazetesinin haberine göre; Murat Ülker’in sahibi olduğu Gözde Finansal Hizmetler, ŞOK’a talip. Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı Murat Ülker’in yaptığı yüzde 81.56’sı Yıldız Holding’e ait olan Gözde Finansal Hizmetler’in, Migros bünyesinde ‘indirim’ konseptiyle faaliyet gösteren ŞOK Ucuzluk Marketleri’ni satın almak için görüşme yaptığı öğrenildi.

Bilindiği gibi Ülker Bisküvi, nisan ayında BİM marketler zincirindeki yüzde 10.05 hissesini satma kararı aldı. Ülker Bisküvi, BİM Birleşik Mağazalar’daki yüzde 10.05 hissesini toplam 774.46 milyon liraya satma kararı aldığını açıklamıştı.





1.252 mağazası var

Ülker Bisküvi’nin elde edilecek kaynağın ileriye dönük yatırımlar için kullanma kararının ardından analistler, Ülker’in bu satıştan elde edeceği nakdi şirketin ana faaliyet alanı olan gıdada global bir marka da dahil olmak üzere, yeni satın almalar için kullanmasını beklediklerini söylemişlerdi.

ŞOK’un kurumsal internet sitesinde yer alan bilgiye göre Migros, ŞOK mağaza formatı ile Türkiye’de 70 ilde toplam 1.252 mağaza ile faaliyet gösteriyor. ŞOK Ucuzluk Marketleri, rekabetçi fiyat ve tanıtım kampanyaları uyguluyor.

ŞOK’un bünyesinde Özkovan, Yemeneli, Meganit, Badi, Elif gibi 20 marka bulunuyor.



Tansaş da Ege’ye dönme kararı almıştı

Migros yönetimi bundan bir süre önce de Tansaş’ın artık sadece Ege ve Akdeniz bölgelerinde hizmet vermesi yönünde karar almıştı.

Kulislerde bu markayla ilgili olarak da yaygınlaşma stratejisinin değiştiği ve Ege ve Akdeniz bölgelerinde odaklanıldığı ifade edilmişti.



Rakamlarla ŞOK

* 1.252 mağazası var

* 70 ilde faaliyet gösteriyor

* İndirim marketleri konseptinde

* 390.944 metrekare alana sahip