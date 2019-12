Ülker Godiva'da ünlü CEO'larla çalışacak

Nestle, Mars, Starbucks gibi dünya devlerinin talip olduğu premium çikolata markası Godiva'yı 850 milyon dolara satın alarak iş çevrelerini şaşırtan Ülker, şimdi de tüm dünyanın yakından tanıdığı 3 önemli yöneticiyi Godiva bünyesine katarak dikkatleri üzerine çekti.2009 yılı için yeni ürünler başta olmak üzere Godiva markasına yönelik önemli büyüme ve yatırım planları yapan Ülker, Forbes dergisi tarafından iş dünyasının en güçlü yöneticileri arasında gösterilen Rose Marie Bravo, Jay Margolis ve Peter Saunders'ı yönetim kuruluna aldı. Yönetimine girdikleri şirketlere zirve yaptıran üç yönetici de, global iş dünyasında başına geçtikleri şirketlerin pazar değeri ve kârlılıklarını önemli ölçüde artırmalarıyla tanınıyor.Üç yeni yöneticinin 1 Kasım'dan itibaren Godiva Yönetim Kurulu'na atandığını açıklayan Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker "2008 yılı içerisinde Godiva'nın Campbell Soup Co.'den Yıldız Holding'e geçişini tamamladık. 2009 yılına baktığımızda ise önemli yatırımlar planlıyoruz. Bunların bir kısmı yılın ilk yarısında hayata geçecek. Planların büyük bir bölümünü yeni ürünler ve büyüme planlarıyla ilgili çalışmalar oluşturuyor. Aramıza yeni katılan yönetim kurulu üyelerimizin hedeflerimize ulaşmak konusunda büyük katkıları olacağına inanıyorum" dedi. Godiva Başkanı Jim Goldman ise yeni üyelerin halihazırda da güçlü bir yapıya sahip olan şirketin büyümesine ve gelecek yıllardaki başarısında önemli rol üstleneceklerini belirtti.Godiva'nın marka potansiyelinden çok etkilendiğini söyleyen Rose Marie Bravo ise, "Bu kadar heyecanlı bir dönemde Godiva yönetim kuruluna katılmaktan onur duyuyorum. Marka ve potansiyeli hakkında öğrendiklerimden çok etkilendim. Godiva'nın büyümeyi hızlandırma hedefine katkıda bulunmak ve global liderlik pozisyonunu güçlendirmek için sabırsızlanıyorum" açıklamasını yaptı.Yıldız Holding’den verilen bilgiye göre, yeni üyeler Bravo, Margolis ve Saunders, Godiva Yönetim Kurulu’nda Murat Ülker, Jim Goldman, Yıldız Holding’in Pazarlama Grup Başkanı Jim Zaza ve Finanstan Sorumlu Grup Başkanı Atilla Kurama ile birlikte çalışacak. Şirketin bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri ise İstanbul Ticaret ve Sanayi Odalarında 20 yıldan fazla bir süredir görev yapan başarılı Türk iş adamı Mahmut Kuşçulu, Türk Hava Yolları, Coca-Cola Orta Avrupa, Avrasya ve Orta Doğu Başkanı görevlerinin yanı sıra bir dönem milletvekilliği de yapan Cem Kozlu ve 30 yıldan fazla süreyle Procter and Gamble’ın üst düzey yöneticiliğini yapan ve şirketin Türkiye ve Çin’deki operasyonlarına öncülük eden Christian von Stiegtliz’den oluşuyor.Time dergisi tarafından "moda alanında dünyanın en güçlü kadınları sıralamasında 1 numara", Forbes tarafından "iş dünyasının en güçlü 100 kadını", Fortune tarafından ise "en güçlü 50 iş kadını"ndan biri olarak seçilen Rose Marie Bravo, 1997-2006 yılları arasında Burberry'nin CEO'luğunu, sonrasında ise 2007 yılına kadar başkan yardımcılığı görevlerini üstlendi. Bravo'nun yönetiminde, global anlamda lüks tüketim markası olarak pozisyonlanan Burberry'nin satışları 470 milyon dolardan 1 milyar dolara çıkarak 2'ye, kârı ise 115 milyon dolara ulaşarak 3'e katlandı. Bravo halen Tiffany&Company ve Estee Lauder'in yönetim kurullarında görev yapıyor. Bravo, Burberry'deki son görevinde yan haklar ve bonuslar hariç yıllık 650 bin dolar alıyordu.2002 yılında The Body Shop'un Yönetim Kurulu Başkanlığı'na getirilen Peter Saunders, şirketin pazar değerini üç kat artırması, satışları 1.7 milyar dolara ulaştırmasıyla tanınıyor. Bu başarıya ulaşmak için farklı bir plan uygulamaya koyan Saunders, şirkete çevreci bir kimlik kazandırdı. Rekabette öne geçebilmek için şirkete "daha yeşil ve daha etik" bir kimlik kazandıran Saunders, pazarlama aşamasında da geliştirdiği "daha az paket, daha güzel" sloganıyla hareket etti. Saunders The Body Shop'tan önce Kanadalı mağazalar zinciri T. Eaton Company'de çalıştı. T. Eaton'daki 25 yıllık çalışma süresi boyunca operasyondan sorumlu başkan yardımcısı ve şirketin ticaret başkanı görevleri de dahil olmak üzere ticaret ve lojistik alanlarında pek çok üst düzey pozisyonda görev aldı.Halen Boston Beer Company ve Bain Capital'ın sahibi olduğu MacGregor/Greg Norman şirketinin yönetim kurullarında görev yapan Jay Margolis, daha önce Limited Brands Giyim Bölümü Başkanı, Reebok International Global Başkanı, Operasyondan Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Direktörü; Esprit Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su, Tommy Hilfiger Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Başkanı görevlerinde bulundu. Margolis, en önemli başarılarından birine Boston Beer'de imza attı. Margolis'in 2006 yılında yönetim kuruluna girdiği Amerikan şirketi hızla yükseldi. Margolis'ten önce Forbes'ın "En iyi küçük şirketler" sıralamasında 183'üncü sırada olan şirket, Margolis'in yönetime girmesinden bir yıl sonra Forbes listesinde 99'uncu sıraya yükseldi.Çikolata ürünleri üreticisi Godiva Chocolatier’in kökeni 1926 yılında Brüksel'de Joseph Draps tarafından kurulan çikolata toptancılığına dayanıyor.Joseph, 2. Dünya Savaşı sonrasında şirketi devraldıktan sonra, Brüksel'de kendi satış dükkanına şimdiki ismi olan Lady Godiva adını vermiştir. Lady Godiva ismi, efsanevi İngiliz lady'sinden gelmektedir. Ayrıca bu lady’nin eşi halka ağır vergiler verdirmiştir. Lady Godiva’da vergileri hafifletmesini istemiştir. Bunun üzerine eşi o nun çıplak olarak atın üzerinde şehrin sokaklarında dolaşmasını, dolaşır iken halktan kimse ona bakmazsa vergileri hafifleteceğini söylemiştir. Lady godiva atın üzerinde çırılçıplak şehrin sokaklarında dolaşmış ve çok sevdiği halkından kimse ona bakmamıştır.Belçika dışındaki ilk mağaza 1958 yılında Paris'te açıldı.1966 yılında ABD'de Campbell Soup Company'nin bir yan kuruluşu olarak kuruldu ve lüks mağazalara girdi Yagudaev ailesinin sahip olduğu ve Campbell ile ortak olan Pepperidge Farm şirketinin ilgisini çeken marka, iki yıl sonra Reading, Pennsylvania'da üretime başladı.Godiva 1988'de dünya çapında 100 milyon USD, 2007'de ise 500 milyon USD'lik satış cirolarına ulaştı.Ağustos 2007'de Campbell, Godiva'nın elden çıkarılabileceği yönünde bir stratejik karar aşamasında olduklarını açıkladı. 20 Kasım 2007 tarihinde ise 850 milyon USD'ye Türkiye'den Ülker Grubu'na satıldığı duyuruldu.Şu anda ABD'de 270'in üzerinde mağaza zincirine Avrupa ve Asya'da da 2000 üzerinde toptancıya ürün veren Godiva, çikolata dışında truffle, kahve, kakao, biskuvi, meyve kaplaması ve karışık ürünlerden oluşan zengin hediye paketlerinin de üreticisi. Godiva, ayrıca Gold Ballotin markası ile küçük çok şık ambalajlı bir markaya da sahip. Sezonluk özel ürün ve ambalajları ile bu konuda lider bir marka olan Godiva, dondurma, likör vb. ürünlere de sahip. Önemli girişimlerinden biri ise, Coca-Cola ile yapmış olduğu ‘Godiva Belgian Blends’ markalı çikolata/kahve karışımlı içecek.