Ülker Fenerbahçe stadının isim hakkını 90 milyona alıyor

Fenerbahçe Kulübü,Şükrü Saracoğlu Stadı'nın isim hakkı için Ülker ile anlaşmaya vardı.

Hürriyet'ten Ahmet Ercanlar'ın haberine göre Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nın isim hakkı için 90 milyon liralık anlaşma sağlandığı öğrenildi. Söz konuşu anlaşmanın kaç yıllık olduğu ve sözleşme detayları ise daha sonra açıklanacak.



Hatırlanacağı üzere 2006 yılından itibaren Fenerbahçe ile Ülker arasında basketbolda yaşanan birliktelik 1 Ağustos itibariyle sona erdi. Şükrü Saracoğlu Stadı'nın isim hakkıyla ilgili Ülker'le anlaşan Fenerbahçe Kulübü, kısa süre içerisinde resmi açıklamayı yapacak.