Ülker, Alman devi Eckes-Granini Group ile ortak oldu

T24 - Ülker'in çatı şirketi Yıldız Holding, 150 yıllık Alman merkezli meyve suyu üreticisi Eckes-Granini Group ile yeni bir şirket kurmak üzere ortaklık anlaşması imzaladı.



Yıldız Holding'den yapılan yazılı açıklamada, yeni şirketin yüzde 50-50 ortaklıkla kurulacağı belirtilerek, her iki grubun meyve suyu alanında sahip olduğu premium markaların pazara sunulmasının yanı sıra, perakendede güçlü bir dağıtım ağı oluşturulması ve ev dışı tüketim alanında kuvvetli bir yer edinilmesi amacıyla faaliyet göstereceği kaydedildi.



Yıldız Holding İş Geliştirme ve Ar-Ge Grubu Başkanı Dr. Zeki Ziya Sözen, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Türkiye pazarında gelecek vadeden kategoriler için, konusunda uzman dünyanın saygın şirketleriyle ortaklıklar kurma stratejilerini hatırlatarak, şu görüşleri dile getirdi:



“Eckes-Granini Group, Yıldız Holding için Türkiye'nin gelişen meyve suyu pazarındaki hedeflerinin hayata geçirilmesi açısından ideal bir ortak. Eckes-Granini meyve suyu alanında sahip olduğu geniş tecrübeyle Avrupa genelinde tüketicilerine takdir edilen markalarla beğenilen ürünler sunuyor. Ortağımızla birlikte Türkiye pazarının sahip olduğu potansiyeli en iyi şekilde değerlendireceğimize inanıyoruz.”



Sözen, faaliyet gösterdikleri alanlarda uzun yıllardır müşterilerinin ve iş ortaklarının güvenini kazanmış firmalar olduklarını ifade ederek, yeni ve inovatif ürünlerle pazarın büyümesine katkıda bulunacaklarını kaydetti.

"Çok önemli bir adım"



Eckes-Granini Group'un Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Thomas Hinderer de, bu stratejik ortaklığın, uluslararası büyüme stratejileri doğrultusunda atılmış önemli bir adım olduğunu vurgulayarak, Türkiye'nin, dünyanın en dinamik ve etkileyici pazarlarından biri olduğunu, işlerinin gelişimi için önemli bir potansiyel sunduğunu bildirdi.



Eckes-Granini Group'un Finans, Kontrol ve M&A'den Sorumlu Başkan Yardımcısı Albert Gratz ise, Yıldız Holding'in, gıda ve içecek alanındaki geniş ürün gamı ve Türkiye pazarındaki konumuyla Eckes-Granini'nin Türkiye pazarına girmesi açısından önemli bir ortak olduğunu belirterek, “Geniş ürün gamı ve geniş dağıtım ağıyla bu ortaklığın pazarda liderlik konumuna erişmesini beklemekteyim” ifadesini kullandı.

150 yıllık dev şirket

Avrupa'nın önemli meyve suyu üreticilerinden bir şirket olan Eckes Granini, 1857 yılında Almanya'da kuruldu. 150 yıllık tarihi bulunan şirket şu anda 70 ülkeye ihracat yaparken, 2009 yılında 1 trilyon litre meyve suyu satmış. Almanya'da 1400 kişiyi istihdam eden Eckes, 2009 yılında 827 milyon Euro ciro elde ederken, 58 milyon Euro da kar elde etmiş.



Şirketin tarihindeki önemli yapıtaşları;

1857- Şirket Peter Eckes tarafından Almanya'da kuruldu.

1930- Meyve suyu sektörüne giriş yaptı.

1958- İçecek Araştırma Enstitüsü'nü kurdu.

1993- Uluslararası yatırımlar için ilk adımlar atıldı.

1994- Granini markasını satın aldı.

1996- Fransa ve İspanya pazarına girdi.

2000- İskandinav ve Baltık ülkelerine açıldı.

2007- Alkollü içki bölümünü kapattı.



