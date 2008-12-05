Ülkenin yarısı tatile çıkıyor

Ekonomisi küresel kriz nedeniyle durgunluğa sürüklenen ülkeler, ilginç önlemlere başvuruyorlar. 21,7 milyonluk nüfusu ile Avustralya, yaklaşık 11 milyon çalışanı tatile çıkartmayı planlıyor.



Avustralya Turizm Bakanı Martin Ferguson hükümetin, çalışanlar için ayrılan toplam 121 milyon iş gününü bulan tatil ödeneğini serbest bırakarak, işçilerin 31 milyar Avustralya dolarını (yaklaşık 31 milyar 214 milyon YTL) bulan tatil ödeneği ile turizm sektörünü canlandırmak istediklerini belirtti.



‘Ayrılmayana Hayat Yok’



Ferguson, bakanlık yetkililerinin gelecek hafta başlatılması planlanan, ülke içi turizmi canlandırmayı hedefleyen "Ayrılmayana Hayat Yok" kampanyasına ilişkin ülkedeki belli başlı işveren gruplarıyla görüşmeler yürüttüğünü açıkladı.



Ferguson konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu iş açısından ve çalışanlar için iyi olmasının yanı sıra küresel mali kriz nedeniyle zor zamanlar yaşayan turizmimiz açısında da iyi bir potansiyele sahip" diye konuştu.



Avustralya'da 500 bin kadar kişiye iş imkanı sağlayan turizm sektörü, ülke ekonomisine 40 milyar Avustralya doları (yaklaşık 40 milyar 276 milyon YTL) girdi sağlıyor.



Denizaşırı ülkelerden gelen turistler ise ülkenin turizm gelirlerinin dörtte birini oluşturuyor.



Durgunluk ile mücadele



Maliye Bakanı Bill English de faiz indiriminin, durgunluğun etkilediği ekonominin canlanmasına yardımcı olacağını belirtti.



Merkez Bankası, ülkenin yıllık gayrisafi yurt içi hasılatının gelecek yılın ortasında yüzde 0,2 daralacağını, Mart 2010'da ise yüzde 1,3 büyüyeceğini tahmin ediyor. Yeni Zelanda'da enflasyon 30 Eylül sonu itibariyle yıllık yüzde 5,1 ile son 18 yılın en yüksek seviyesinde bulunuyor.



Merkez Bankası temmuz ayından bu yana yüzde 8,25 olan faiz oranını 325 baz puan indirdi.



