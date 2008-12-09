Ülkenin beşte biri devletin

Hazine adına kayıtlı taşınmazlarla ülke yüzölçümünün yaklaşık beşte birini elinde bulunduran devletin, toplam gayrimenkul sayısı 2 milyon 821 bin’e ulaşıyor.



Maliye Bakanlığı verileri üzerinden yapılan derlemeye göre, 780 bin 576 kilometre alana yayılan Türkiye yüzölçümünün, 152 bin 576 kilometre karesini kamuya ait taşınmazlar oluşturuyor.

Bu taşınmazlar üzerinde 555 bin 60 arazi, 363 bin 391 arsa, 108 bin 72 bina ve 151 bin 261 adet bağ-bahçe bulunuyor.



Devlete ait taşınmazların 1 milyon 124 bin 106’sını tarlalar, 132 bin 523’ünü su ve su ürünleri alanları, 288 bin 112’sini ormanlar, 72 bin 169’unu mera ve otlak gibi orta malları, 1.251’ini maden ve ocak alanları, 631’ini deniz dolgu alanları ve 3 bin 480’ini tarihi ve kültürel alanlar meydana getiriyor.



Devletin en fazla taşınmaza sahip olduğu il Konya. Bu ilde hazineye ait taşınmazlar, 7 bin 108 kilometrelik alanı kaplıyor. Bu ili sırasıyla 7 bin 7 kilometre kare ile Balıkesir, 6 bin 238 kilometre kare ile Antalya, 5 bin 630 kilometre kare ile Sivas, 5 bin 486 kilometre kare ile Adana ve 5 bin 413 kilometre kare ile Ankara izliyor.



229 bin lojmanın yarısı üç kamu kurumunun



Kamuya ait lojman ve sosyal tesislerin sayısı da 232 bin 172’yi buluyor. Bunun 229 bin 72’sini lojmanlar oluşturuyor.



En fazla lojmana sahip kuruluş, 46 bin 85 ile Emniyet Genel Müdürlüğü olarak belirlendi. Onu takip eden Milli Eğitim Bakanlığının 44 bin 96, Milli Savunma Bakanlığının 41 bin 701, Sağlık Bakanlığının 20 bin 153, Jandarma Genel Komutanlığının 15 bin 209, Adalet Bakanlığının 13 bin 114, Orman Genel Müdürlüğünün 9 bin 622 lojmanı bulunuyor.



Kamunun toplam 3 bin 100 sosyal tesisinin de 843’ü Milli Eğitim Bakanlığı, 381’i Orman Genel Müdürlüğü, 327’si Milli Savunma Bakanlığı, 185’i Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, 163’ü İçişleri Bakanlığı, 122’si Maliye Bakanlığı, 110’u DSİ tarafından kullanılıyor.



Üniversitelerin de 318 sosyal tesisi bulunuyor. ODTÜ 100, İstanbul Üniversitesi de 66 sosyal tesis ile en çok sosyal tesisi olan yükseköğretim kurumları arasında yer alıyor.



Kamunun 85 bin 830 taşıtı var



Devlete ait taşıt sayısı da 85 bin 830 olarak belirleniyor. Kamuda, en fazla taşıt yine Emniyet Genel Müdürlüğünde bulunuyor. 27 bin 273 taşıta sahip Emniyeti, 12 bin 738 taşıt ile Milli Savunma Bakanlığı, 8 bin 532 taşıt ile Sağlık Bakanlığı, 5 bin 670 taşıt ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, 5 bin 611 taşıt ile Jandarma Genel Komutanlığı izliyor.



Devlet kurumlarında 4 bin 393 cep, 268 bin 732 sabit telefon ve 33 bin 843 faks cihazı kullanılıyor.



Santrale bağlı telefonlar (80 bin 11) da dahil edildiğinde toplam telefon sayısı 353 bin 136’ya ulaşıyor. Bunun beşte birini (76 bin 37) Milli Eğitim Bakanlığına ait olanlar oluşturuyor. Adalet Bakanlığında 19 bin 377, Sağlık Bakanlığında 19 bin 156, Gümrük Müsteşarlığında 12 bin 40, Maliye Bakanlığında 11 bin 882, Milli Savunma Bakanlığında 11 bin 450 adet telefon bulunuyor.

