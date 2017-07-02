"Ülkemizde 101 bin 650, dünyada 168 milyon çocuk işçi var"

Çocuk işçiliğini bitirmek için UNICEF ile işbirliği yapan Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, son dönemde yaşanan göç sebebiyle çocuk işçiliğinde yoğun bir artış yaşandığını vurgulayarak "Ülkemizde 101 bin 650, dünyada da yaklaşık 168 milyon çocuk işçi var. Konfederasyonumuz, UNICEF ile işbirliği sağlayarak ülkemizde bu sorunu ortadan kaldırmaya kararlıdır. Bunun için ilk etapta 2-5 Temmuz tarihlerinde birlik ve federasyon başkanlarımızı Antalya’da toplayıp, yapılması gerekenler üzerinde duracağız” dedi.

“Suriye’den yaşanan göçlerle ülkemizdeki çocuk işçiliği arttı”

Dünyada ve Türkiye’de çocuk işçiliğinin ciddi boyutlarda yaşanmaya başladığını vurgulayan TESK Genel Başkanı Palandöken şunları söyledi:

“Oyun oynaması, ailesiyle vakit geçirmesi, eğitim öğretim görmesi gereken yaşta çalışan çocukların fiziksel ve zihinsel olarak gelişimleri olumsuz yönde etkileniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, geçtiğimiz yıl ülkemizde 18 yaşından küçük 101 bin 650 çocuk işçi olduğu bildirildi. Çocuk işçiliği ülkemizin ve yaşadığımız dünyanın kanayan yaralarından birisidir. Dünya Çalışma Örgütü (ILO) ‘nün verilerine göre dünyada yaklaşık 168 milyon çocuk işçi var. Suriye’den ülkemize yaşanan göçler ise maalesef ülkemizdeki çocuk işçiliğindeki artışa sebep oldu. TÜİK verileri çalışan çocukların yüzde 78’inin kayıt dışı çalıştığı sonucuna ulaştı."

"Hükümet dışı bir kuruluş iş yerlerini denetleyecek"

"Çocuklarımızın mesleki eğitime erişim imkânlarını iyileştirmek, teşkilatımıza üye iş yerlerinde çalışan çocukların hepsine ulaşabilmek amacıyla, iş yeri denetleme ve danışmanlık grubu modeli oluşturacağız. İlk defa hükümet dışı bir kuruluş gönüllü olarak bağlı iş yerlerini denetleyecek. UNICEF ile işbirliği sağlayarak 3-4 Temmuz’da Birlik ve Federasyon Başkanlarımıza, 10-11 Temmuz’da Birlik ve Federasyonlarımızın Genel Sekreterlerine Antalya’da ‘Çocuk Hakları ve İş İlkeleri’ konulu bilgilendirme ve eğitim semineri düzenliyoruz. Oluşturduğumuz bu iş yeri denetleme ve danışmanlık gruplarının eğitilmesi yoluyla da çocuk işçiliğinin önüne geçeceğiz.”

Yol haritası planlanacak

Antalya'da 2-5 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek toplantıda UNICEF, Milli Eğitim Bakanlığı ve TESK temsilcileri; çocuk hakları, çocuk işçiliği ile mücadele, çocuk işçilere sağlanması gereken eğitim imkanları, istihdam politikaları ve yasal düzenlemeler gibi pek çok konuyu ele alacaklar.