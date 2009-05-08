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Spor

'Ülkeme dönmek istiyorum'

Morgan De Sanctis, İtalyan basınına sezon sonunda Türkiye'den ayrılacağını resmen açıkladı.

08 Mayıs 2009 03:00


Galatasaray'da Sevilla'dan kiralık olarak forma giyen kaleci Morgan De Sanctis, İtalyan basınına sezon sonunda Türkiye'den ayrılacağını resmen açıkladı.

İtalya'nın Tutto Napoli gazetesine konuşan tecrübeli kaleci, "Evet Türkiye'deki maceram bitti. Aslında kalmayı düşünüyordum, ama Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansı ortadan kalkınca kalmanın da bir anlamı kalmadı. Bu yüzden prensipte Sevilla'ya döneceğim. Sonrasına da bakacağız" dedi. İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Marcello Lippi ile çok iyi bir iletişiminin olduğunu belirten De Sanctis, "Napoli başta olmak üzere birçok İtalyan ekibi beni istiyor. Ben de artık ülkeme dönmek istiyorum. Ancak bu hedefleri olan ve zirveye oynayan bir takım olmalı" şeklinde konuştu.

Galatasaray, De Sanctis'in yerine Atletico Madrid forması giyen Arjantinli kaleci Leo Franco ile geçen hafta anlaşmıştı.


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