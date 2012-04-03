Ülkelerin mutluluk sıralaması açıklandı

Dünya Mutluluk Raporu'nde bu yıl da değişen fazla bir şey yok. Dünyanın en mutlu insanları İskandinav ülkelerinde yaşarken, mutsuzlar Afrika'da bulunuyor. Türkiye ise10 üzerinden 5 puanla, 78'inci sırada yer aldı.

2005-2011 yıllarını kapsayan Dünya Mutluluk Raporu'na göre, en mutlu ülkeler sıralamasında Danimarka birinci sırayı alırken onu Finlandiya ve Norveç izledi. 195 ülkenin katıldığı ankette Togo en mutsuz ülke olarak yer aldı. Mutsuzlukta Togo'yu yine Afrika ülkeleri Benin ve Orta Afrika Cumhuriyeti takip etti.

Türklerin mutluluk seviyesi 5

Ekonomist John Helliwell, Richard Layard ve Jeffrey Sachs tarafından hazırlanan ankette, kişilerin gelir, eğitim seviyesi, sağlık, sosyal imkanlar ve genel olarak hayatlarından memnun olup olmadıkları ölçüldü. Türk katılımcıların çoğunluğunun mutluluk seviyesini 10 üzerinden 5 olarak değerlendirdiği görüldü.

Mutlunun geliri 40 kat fazla

Dünya Mutluluk Raporu'nda ülkelerin refah düzeyi düştükçe mutluluk seviyesinin de azaldığı gözlendi. Listede ilk üç sırayı alan İskandinav ülkelerinde kişi başı yıllık gelir, en mutsuz 3 ülkedeki yıllık gelirden 40 kat daha yüksek.

Mutlu 28 yıl daha fazla yaşıyor

Raporun başka bir ilginç ayrıntısı da ilk 3 ülkedeki ortalama yaşam süresi, listenin sonundaki ülkelerden 28 yıl daha fazla.

Araştırmayı yürüten uzmanlar, mutluluğu ölçmede ekonomik büyümenin tek başına belirleyici olmadığına özgürlük, yasalara ve devlete güven gibi konularında önemli bir rol oynadığına dikkat çekti.