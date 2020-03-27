Ülkeler Koronavirüs'e karşı ne durumda, sosyal ve ekonomik yapı nasıl etkilenecek, aşı çalışmalarındaki son gelişmeler neler?

Prof. Dr. Selim Badur, Açık Radyo'daki "Selim Badur'la Korona Günleri' programında Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) 182 ülkenin kriz karşısında 5 göstergeyle değerlendirme sınıflandırma raporundan, Koronavirüs salgını günlerinde ülkelerin aldıkları önlemlerden, Koronavirüs'ün değiştireceği söylenen Avrupa'daki sosyal yapıdan ve aşı çalışmalarından bahsetti.

The Lancet'te yayınlanan Dünya Sağlık Örgütü merkezli bilimsel bir makaleden bahseden virüs bilimci Selim Badur, bu makalede isim vermeden 182 ülkenin bir kriz karşısındaki durumunun 5 göstergeyle değerlendirildiğini vurguladı.

Söz konusu değerlendirmede, 'Önlem alma, durumu saptama, planlama ve bunun gerçekleştirilmesi parasal destek sağlama ve tüm bunların işleyişi' gibi 5 göstergeye bakıldığında kriz karşısında 143 ülkenin iyi durumda olduğu sonucunun çıkartıldığını belirtti.

Bu bağlamda ülkelerin aldığı önlemlerin 'çaresizlik' durumu olduğu için değişerek sertleştiğini belirten Badur, makaleye göre, Avrupa'da ilk kez Çekya'da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testleri pozitif çıkan insanların telefonlarına bir program yükleneceğini ve bir tık ile o insanların nereden nereye gideceğinin gözleneceğini belirtti. Badur, "Almanya, İtalya ve İngiltere'nin de bu uygulamayla yakından ilgilendiği belirtiliyor" dedi.

Badur, son gelişmeler sonucunda Avrupa'da ekonomik ve sosyal yapının değişeceğinin ve sağlık sorunları nedeniyle vazgeçilemez denilen ilkelerin değişip değişmeyeceğinin tartışıldığını belirtti.

Badur, ABD'nin New York eyaletinde Koronavirüs nedeniyle hastanede yatan iki hastanın bir solunum cihazını kullandığının kendisine söylendiğini belirtti.

Yine The Lancet'te 26 Mart'ta yayınlanan bir makalede şu ana kadar 4800'ü aşkın insanın hayatını kaybettiği İspanya'nın A ve B gibi iki ayrı bölgeye bölüneceğinin, A bölgesinde karantina ve sokağa çıkma yasağı uygulanacağının, B bölgesinde ise iş ve çalışma faaliyetlerinin yüzde 30'a indirileceğinin ve yüzde 25'lik bir sokağa çıkma izni verileceğinin yazıldığını belirtti.

Badur, İspanya'da işbirliği yaptığı birisinin kendisine, gelişmiş ülkeler grubunda yer alan İspanya'nın sadece ağır hastalarına test uygulayabildiğini söylediğini aktardı.

Asya ülkesi Singapur'un virüse karşı aldığı önlemlere de değinen Badur, ülkede bu sabahtan itibaren kamusal alanlarda Koronavirüs'e yakalansın yakalanmasın herhangi birinin yanına 1 metreden fazla yaklaşanların kişisel saldırı suçlamasıyla yargılanacaklarını ve 10 bin dolara yakın para cezası alacaklarını söyledi.

Koronavirüs'e karşı yapılan çalışmalara ve ortaya atılan fikirlere de değinen Badur, ABD'de ki Harvard Küresel Sağlık Enstitisü'nün direktörünün salgının 12-18 ay kadar süreceğini belirttiğini vurguladı.

Badur, Dr. Anthony King ve arkadaşları tarafından çocuklarda daha az oranda Koronavirüs vakası görülmesinin ve daha az ölüm oranı olmasının sebebinin; çocukların nezle ve grip gibi hastalıklarla sık sık karşılaşması olarak açıklandığını belirtti.

Koronavirüs için aşı bulma çalışmaları ve süreciyle ilgili bilgiler de veren Selim Badur, "18'i büyük toplamda 40 tane aşı çalışması var ama hepsi iyi bir ürün vermeyecektir" dedi. Badur, sorunun sadece zamansal olmadığını, ortaya çıkan tablonun pek iç açıcı olmadığını vurguladı.