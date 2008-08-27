'Ülke Senin Keşfet' projesi kapsamında Diyarbakır'dan Antalya'ya giden bin 500 öğrenci, gördükleri ilgi sebebiyle 'önyargılarını denize atarak' geri döndü. Ailelerin ilk başta karşı çıktıkları gezide gördükleri ilgiden memnun kalan öğrenciler, benzer programların düzenlenmesini istedi.



Öğrencileri makamında kabul eden Diyarbakır Emniyet Müdürü Zeki Çatalkaya, iller arası yapılan bu gezilerin dostlukları artırdığını dile getirdi. Diyarbakır Valiliği, Emniyet, Milli Eğitim, Sağlık, Sosyal Hizmetler ve Gençlik ve İl Spor müdürlüklerinin katılımıyla 'Ülke Senin Keşfet' projesini başlattı. 2 Haziran-26 Temmuz 2008 tarihleri arasında gerçekleştirilen programda bin 500 öğrenci Antalya'da Olympos Antik Kenti'nde tatil yaptı.



Gezilerde kano turu, kanyon, kaya tırmanışı, yüzme ve tekne turu gibi aktivitelerin yanında fotoğrafçılık, resim, karikatür, kişisel gelişim, radyoculuk gibi atölye çalışmaları yapıldı. Tatilde çok mutlu ve huzurlu günler geçirdiklerini anlatan öğrenciler, benzer etkinliklerin sürekli yapılmasını istedi.Bir öğrencinin "Unutulmuşlar arasında kendi yerimi ararken unutulmayanların arasında görünmek beni mutlu etti." sözü gezinin amacına ulaştığının en iyi göstergesi oldu. Antalya'yı ilk kez gördüğünü dile getiren Gülcan Akyüz, böyle bir ortamda olmanın mutluluk verici olduğunu kaydetti.



Akyüz, "İnsanlar çok iyi davrandılar. Sıcak kanlıydılar. Bu tür organizasyonların artması gerekiyor." dedi. Gezide 'Doğu-Batı çatışması' diye bir şeyin olmadığını anladıklarını vurgulayan Mensur Şeker ise, kendilerine çok iyi davranıldığına dikkat çekti. (Zaman)



