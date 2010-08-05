T24 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezindeki parti içi eğitim toplantısı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Kılıçdaroğlu, Yüksek Askeri Şura kararlarının onaylanmasına ilişkin şunları söyledi:



''Krizin olması, ülkenin iyi yönetilmediğini gösteriyor. Ülke iyi yönetilmiyor. Ülkede sorun var. Sorunlar iyi yönetilmiyor. Sayın Cumhurbaşkanının bir açıklaması var. 'Hiçbir sorun yoktur' diyor. Bu kadar krizin derinleştiği bir ortamı, 'Hiçbir sorun yoktur' diye adlandırıyorsak bu da doğru değildir.''





