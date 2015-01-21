Ali İsmail Korkmaz için ülke genelinde eylem çağrısı

Kayseri’de görülen Ali İsmail Korkmaz davası karar duruşmasında, mahkeme heyeti sanıkların kasten öldürme suçu işlemediğini savunarak iyi hal indirimleri ve beraat kararları verdi. Karara tepki gösterenler adliye önünde polis saldırısına uğradı. Bu akşam Ali İsmail’i katledenler için verilen kararı ve adliye önündeki polis saldırısını protesto etmek için eylem çağrıları yapılıyor.

Eskişehir’deki Gezi Parkı eylemleri sırasında 19 yaşındaki Ali İsmail Korkmaz’ı darp ederek öldüren polis ve esnafların, Kayseri’de yargılandığı davanın son duruşması bugün Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. “Kasten insan öldürme” suçlamasıyla müebbet hapis cezası istenen polis Mevlüt Saldoğan’a 13 yıl hapis cezası verildi. Saldoğan’ın cezası ‘iyi hal’ indirimiyle 10 yıl 10 aya düşürüldü.

Adliye önünde Ali İsmail’in ailesi ve avukatları ile birlikte davayı takip etmek için gelen kitleye basın açıklaması yapıldığı sırada polis saldırdı.

Bu akşam Ali İsmail’i katledenlerin ‘iyi hal’ indirimi ile ödüllendirilmesine ve adliye önünde yaşanan saldırıyı protesto etmek için illerde eylem çağrıları yapıldı.

İstanbul

Kadıköy Yoğurtçu Parkı Forumu saat 19.00’da Kadıköy Boğa’ya çağrı yaptı.

Okmeydanı’nda saat 19:30’da Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Sağlık Ocağı önüne çağrı yapıldı.

Sarıgazi halkı 19.30’da Demokrasi Caddesi’nde Derya Market önünde buluşacak.

Sarıyer Kent Dayanışması bu akşam saat 19.30’a Sarıyer Çelik Gülersoy Parkı’na çağrı yaptı.

Ankara

Ankara Dayanışması 18.00’a Güvenpark’ta, Ethem Sarısülük’ün katledildiği yere çağrı yaptı.

İzmir

İzmir’de saat 18.30’da Alsancak’ta Sevinç Pastanesi önüne çağrı yapıldı.

Eskişehir

Emek ve Demokrasi Güçleri’nin çağrısıyla 17.30’da Kanatlı Alışveriş Merkezi önünde buluşulacak ve Ali İsmail Heykeli’ne yürünecek.

Antalya

Antalya’da da saat 18.00’da Attalos Meydanı’nda toplanma çağrısı yapıldı

Kocaeli

Kocaeli Emek ve Demokrasi Güçleri 18.00’da Cumhuriyet Parkı’nda olacak.