-ULEB'DE RAKİPLER BELLİ OLDU ANKARA (A.A) - 14.10.2010 - Basketbol ULEB Erkekler Avrupa Kupası'nda 2010-2011 sezonu grup maçlarının kura çekimi yapıldı. İspanya'nın Barcelona kentinde düzenlenen kura çekiminde, Beşiktaş Cola Turka, Galatasaray Cafe Crown ve Banvit takımlarının ULEB Erkekler Avrupa Kupası'nda 2010-2011 sezonu grup maçlarındaki rakipleri belirlendi. Banvit, A Grubu'nda Rusya'dan UNICS, Fransa'dan Le Mans Sarthe ve Almanya'dan Ewe Baskets Oldenburg ile eşleşirken, Beşiktaş Cola Turka'nın B Grubu'ndaki rakipleri, Sırbistan'ın Hemofarm Stada, Fransa'nın Asvel Basket ve Almanya'nın BG Goettingen takımları oldu. Galatasaray Cafe Crown da E Grubu'nda Yunanistan'ın Panellinios BC, İtalya'nın NGC Cantu ve Hollanda'nın Gasterra Flames takımlarıyla eşleşti.