-ULEB AVRUPA LİGİ'NDE KURA ÇEKİMİ YARIN İSTANBUL (A.A) - 07.07.2010 - Basketbolda ULEB Avrupa Ligi 2010-2011 sezonu kuraları yarın İspanya'da çekilecek. İspanya'nın Barcelona kentinde TSİ 12.15'te çekilecek kuralarla Avrupa Ligi'nde normal sezon grupları ve eleme grubu eşleşmeleri belirlenecek. Avrupa Ligi'nde direkt olarak katılan 22 takım, son üç sezonda Avrupa Ligi'ndeki performanslarına göre eleme grubundan gelen iki takım ile birlikte 4'erli altı torbada yer alacak. Kura çekiminde sadece bir ülkeden beş takım olması durumu haricinde normal sezon gruplarında aynı ülkeden iki takım yer alamayacak. Eleme gruplarında 16 takım mücadele ederken; üç tur sonrasında rakiplerini eleyecek olan iki takım Avrupa Ligi'nin 2010-2011 sezonundaki son iki ekibi olacak. -İKİ TAKIM DA 4. TORBADA- Türkiye'yi ULEB Avrupa Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe Ülker ve Efes Pilsen, 6 torbanın yer alacağı kuraya 4. torbadan katılacak. Bu iki takım dışında Banvit de ULEB Avrupa Ligi'nde eleme grubu maçları oynayacak ve bu lige ilk kez katılmak için mücadele edecek.