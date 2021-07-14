Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, otobüs biletlerine tavan fiyat uygulaması getirdi

Şehirlerarası otobüs biletlerine tavan ücret uygulaması getirildi. Tavan ücret mesafeye göre 84 ile 441 lira arasında uygulanacak.

Dünya'da yer alan habere göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Covid-19 salgınında uygulanan tedbirlerin ve yolcu taşımacılığındaki kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılmasının ardından, yolcu potansiyelindeki artışı da göz önünde bulundurarak, fahiş fiyatların önüne geçilmesi amacıyla üç ay süreyle tavan ücret tarifesi belirledi.

Uygulanacak fiyat tarifesi ise şöyle: