Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: 10 ülke ile uçuşların başlatılması konusunda mutabakat sağlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yaptığı açıklamada dış hat uçuşların açılması konusunda Sağlık Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı ile koordinasyon halinde çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.

Yurt dışından gelen gelen yolcuların tamamına sağlık kontrolü yapılacağı ve semptom görülenler ile ihtiyaç duyulan hallerde ücretsiz PCR testi uygulanacağı belirtilerek, "Risk taşımayan ülkelerle uçuşların başlatılmasına yönelik görüşmeler devam etmektedir" denildi.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün diğer ülkelerle yaptığı resmi yazışma ve görüşmeleri çerçevesinde şu ana kadar 10 ülke ile uçuşların başlatılması konusunda mutabakat sağlandığı vurgulanarak, "Haziran ayı itibarıyla Katar, Ukrayna, Çin, Kazakistan, Sırbistan ve Arnavutluk ile Temmuz ayında ise KKTC, Özbekistan, Bahreyn, İtalya ile uçuşların başlaması öngörülmektedir" denildi.

Dış hat uçuşları kademeli olarak açılacağı belirtilirken, "Umut ediyoruz ki sivil havacılığımız uluslararası uçuşların açılması ile tekrar Covid-19 pandemisi öncesindeki rakamlara ulaşacaktır" ifadesi kullanıldı.

"İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı 11 Haziran 2020 tarihli genelgesi kapsamında Türk vatandaşları ile yabancı ülke vatandaşlarının hava, kara ve deniz yoluyla ülkemize giriş-çıkışlarını düzenleyen genelgelerin İran kara sınır kapılarından yolcu giriş-çıkışlarına yönelik hükümleri hariç olmak üzere diğer hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır." (DHA)