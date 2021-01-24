Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Gine Körfezi'nde korsan saldırısına uğrayan gemi Gentil Limanı'na demirledi
24 Ocak 2021 12:36
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Gine Körfezi'nde korsan saldırısına uğrayan gemi saat 11.00'de Gabon'un Gentil Limanı'na demirledi." açıklamasını yaptı.
Batı Afrika ülkesi Gine açıklarında Türk mürettebatın yönettiği Liberya bayraklı gemi silahlı korsanlar tarafından dün rehin alınmıştı. İlk belirlemelere göre, mürettebattan 1 kişi öldürülmüş ve 15 kişi de kaçırılmıştı.