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ULAŞTIRMA BAKANLIĞI: UÇAK İSTANBUL'A GELİYORDU ANKARA (A.A)

05 Şubat 2011 02:08

-ULAŞTIRMA BAKANLIĞI: UÇAK İSTANBUL'A GELİYORDU   ANKARA (A.A) - 04.02.2011 - Ulaştırma Bakanlığı, bugün akşam saatlerinde Kuzey Irak'ta düşen iş jetinin Lübnan'dan kalktığı, Irak'ın Süleymaniye kentinden 4 yolcu alarak hareket ettikten kısa bir süre sonra düştüğünü bildirdi. AA muhabirinin Ulaştırma Bakanlığı yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Lübnan tescilli ve 3 mürettebatı bulunan bir iş jeti, yolcu almak üzere Lübnan'dan Süleymaniye'ye hareket etti. Burada 4 yolcuyu alarak İstanbul'a ulaştırmak üzere havalanan uçak, kalkıştan kısa süre sonra alev aldı. Daha sonra düşen uçakta, 3'ü mürettebat, 4'ü yolcu 7 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer uçakta ilk belirlemelere göre Türk yolcu bulunmadığını da kaydettiler.

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