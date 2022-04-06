Ulaştırma Bakanlığı'ndan Kılıçdaroğlu'nun kamu-özel işbirliği projelerine ilişkin açıklamalarına yalanlama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kamu özel sektör iş birliği ile gerçekleştirilen bazı otoyol projelerine yönelik değerlendirmeleriyle ilgili, "Tam bir yalandır. Kılıçdaroğlu, müteahhitlere tanınan ek sürelerin gerekçesini söylemeyerek 'gerçeğin yarısını' ifade etmiş ve bir kez daha müfteri durumuna düşmüştür." ifadesini kulandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun, anılan projelere dair partisinin grup toplantısındaki iddialarına yanıt verildi.

Söz konusu projelerin işletme sürelerine dair iddiaların cevaplandırıldığı açıklamada, Bakanlıkça Gebze-Orhangazi-İzmir (İzmit Körfez geçişi ve bağlantı yolları dahil) işinde ilave Bornova Viyadüğü, Umurbey-Ovaakça varyantı, Bursa-Susurluk varyantı yapım işlerinden kaynaklanan maliyet artışı nedeniyle ilave 57 gün işletme süresi verildiği, 15 yıl 4 ay olan işletme süresinin 15 yıl 5 ay 26 gün olarak revize edildiği kaydedildi.

Açıklamada, Mahmutbey-Odayeri arası 2x3 yerine 2x4 şerit olarak yapılması, Hüseyinli-Kömürlük, Mecidiye ve Çekmeköy-Şile bağlantı yollarının yapım işlerinden kaynaklanan maliyet artışı nedeniyle ilave 929 gün işletme süresi verilerek 7 yıl 8 ay 20 gün olan işletme süresinin 11 yıl 4 ay 8 gün olarak revize edildiği bildirildi.

Kuzey Marmara Otoyolu (Kınalı-Odayeri) kesimi işinde, güzergah değişikliği nedeniyle ortaya çıkan 2x4 şeritli 3 adet toplam 10 bin 950 metre uzunluğundaki dünyanın en geniş otoyol tünellerinin yapım işlerinden kaynaklanan maliyet artışı nedeniyle ilave 1700 gün işletme süresi verildiği belirtilen açıklamada, böylece 4 yıl 9 ay 12 gün olan işletme süresinin 9 yıl 5 ay 17 gün olarak düzenlendiği ifade edildi.

Açıklamada, aynı otoyol projesinde Kurtköy-Akyazı kesimi işinde güzergah değişikliği nedeniyle ortaya çıkan 2x4 şeritli 5 adet toplam 18 bin 700 metre uzunluğunda dünyanın en geniş otoyol tünellerinin yapım işlerinden kaynaklanan maliyet artışı nedeniyle ilave 1700 gün işletme süresi verilerek 3 yıl 9 ay 12 gün olan işletme süresinin 8 yıl 5 ay 17 gün olarak revize edildiği bilgisine yer verildi.

Ankara-Niğde Otoyolu Projesi'nde ise Ankara-Ahiboz arasının (30 kilometre) 2x3 yerine 2x4 yol yapılması, ek olarak K0 ve Karagedik kavşakları ile Temelli-Ahiboz bağlantı yolu yapım işlerinden kaynaklanan maliyet artışı nedeniyle de ilave 1901 gün işletme süresi verildiği bildirilen açıklamada, böylece 8 yıl 10 ay 17 gün olan işletme süresinin 14 yıl 1 ay 1 gün olarak revize edildiği belirtildi. (AA)

Kılıçdaroğlu ne demişti?

Partisinin Grup Toplantısı'nda Kılıçdaroğlu verilen garanti sürelerine ilişkin olarak şöyle dedi:

"Bakın o 5’li çeteyi saydım ya, bir şey daha söyleyeyim: Sözleşmeyi yapıyorsun, bu söylediğin beşliye garantiyi de verdin. Mahkemeden, dolardan, enflasyondan bütün garantileri verdin, yine tatmin olmuyorlar. Yapıyor işi, "bana ek süre ver" diyor. "Ek süre ver, daha Ben yoldan geçenlerden para alacağım" diyor. Bakın, Gebze-Orhangazi-İzmir, Osmangazi Köprüsü dahil ve sözleşme tarihi 15 Mart 2013. 22 yıl, 4 aylık süre içinde köprüyü teslim edecek. Biz cebimizden paraları vereceğiz, beyefendi kazanacak, dünyanın parasını kazanacak. 10 liraya mal ediyor, 50 lira ödeyeceğiz, böylece adam köşeyi dönecek. Yetmiyor, buna 834 gün ek süre veriyorlar.

Kuzey Marmara Otoyolu, Odayeri-Paşaköy kesimi, üçüncü boğaz köprüsü dahil; 10 yıl 2 ay 20 gün bunun da sözleşme süresi. 536 gün buna da ek süre veriyorlar. Cepten, "bu da benden ikramiye olsun" diyor. Az kazandın, biraz daha... Niye bu farkı veriyor? "Beraber malı götüreceğiz" diyor. "Bir kısmını sen götürdün, bari bir kısmını da biz alalım."

Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri kesimi; 22.12.2017'de -sözleşme tarihi- 7 yıl 9 ay 12 gün sonra teslim edilecek. 2222 gün ek süre veriyorlar.

Kuzey Marmara Otoyolu Kurtköy-Akyazı kesimi; 22.17 yine sözleşme. 6 yıl, 9 ay, 12 gün ve 2222 gün buna da ek süre veriyorlar?

Ankara-Niğde otoyoluna 1397 gün, Menemen-Aliağa-Çandarlı'ya 730 gün ek süre veriyorlar. Yetmiyor, doymuyorlar bunlar. Aç kurtlar bunlar, doymuyorlar."