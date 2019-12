-ULAŞTIRMA BAKANI YOL RAPORU İSTEDİ ANKARA (A.A) - 04.04.2011 - Ulaştırma Bakanı Habip Soluk, yaklaşan seçimler nedeniyle siyasilerin adım adım il, ilçe, köy ve kasabaları gezecekleri bir döneme girileceğini belirterek, karayolları bölge müdürlerine yolların yapımı için gerekirse gezici ekipler çıkarmalarını ve yapılanlarla ilgili rapor vermelerini istedi. Karayolları Bölge Müdürleri Toplantısı, Karayolları Genel Müdürlüğü'nde başladı. Toplantının açılışında konuşan Soluk, bugün Karayolları Bölge Müdürleri Toplantısı'nın 61'ncisinin yapıldığını belirterek, 1950 yılından bu yana ''karayollarının beyin takımı'' olan bölge müdürlerinin müteahhitlerin de katılımıyla değerlendirme toplantısı yaptığını, toplantıda geleceğe yönelik adımların yol haritasını çıkarıldığını, uygulayıcıların ve karar vericilerin karayolu ulaşımını her yönüyle tartıştığını belirtti. Türkiye'de ''daha düne kadar bir ulaşım politikası olmadığını'' söyleyen Soluk, ''Politikası olmayan bir şeyin yol haritası olmaz. Yol haritası olmadan da mesafe katedemezsiniz'' dedi. Bakanlığın 2003 yılında ''ulaştırma ana plan stratejisi'' oluşturarak uygulamaya koyduğunu ifade eden Soluk, bu çerçevede yapılan çalışmaları anlattı. Hükümetin 15 bin kilometre bölünmüş yol hedeflediğini, bunun 13 bin 600 kilometresinin tamamlandığını kaydeden Soluk, Ankara-İstanbul arasının 5 saatten 3,5 saate, Ankara-İzmir arasının 8 saatten 5 saate, Ankara-Samsun arasının 7 saatten 4,5 saate düştüğünü belirtti. Yakalanan bu ivmenin gerisine düşülmesinin mümkün olmadığını söyleyen Soluk, ''Rehavete kapılmak yok. Her sektörüyle koşan bir Ulaştırma olmalı. Bunu yavaşlatmaya hakkımızın olmadığını düşünüyorum'' dedi. Kaynak sorunu bulunmadığını kaydeden Soluk, müteahhitlere ''Aşamadığınız her sıkıntıda Bakanlık olarak yanınızdayız. Ajandanızda boş sayfa istemiyoruz. Trafik güvenliğinden taviz istemiyoruz. Yapım kalitesinden taviz ve tasarruf asla istemiyoruz'' diye seslendi. Kış aylarının geride kaldığına işaret eden Soluk, şöyle konuştu: ''Yollarımız zincirle, ağır trafikle, attığımız kimyasal maddelerle bozulmuş durumda. Önümüzde de bütün siyasilerimizin adım adım il, ilçe, köy, kasabayı gezecekleri bir döneme giriyoruz. Bir kaşık suda fırtınalar kopararak, yapılanları hiçe sayarak ortaya koymuş oldukları görüşlere mahal vermemek için bölge müdürlerimizden özellikle rica ediyoruz. Gerekirse şube müdürlerinin, şube şeflerinin erişemediği bölgelere gezici ekipler çıkararak yol yapımları ile ilgili, bozuk güzergahlarla ilgili yapılan kesimlerin raporunun verilmesini rica ediyorum.'' Havaalanlarında ve limanlarda yap-işlet-devret modeli ile kamu kaynağı kullanmadan büyük başarılara imza attıklarını söyleyen Soluk, karayollarında da bu modelin kullanılmaya başlandığını kaydetti. Soluk, Ankara-Niğde, Aydın-Denizli, Ankara-Delice-Samsun otoyollarının ihale hazırlıklarının sürdüğünü, bunların da yakında yap-işlet-devret modeliyle ihale edileceğini belirtti. Karayolları Genel Müdürü Cahit Turhan da kurumun yaptığı çalışmaları anlattı. Ulaşım açısından gelinen nokta konusunda bir örnek vermek istediğini ifade eden Turhan, 1907 yılında motorsuz ilkel taşıtla İstanbul Ankara arası 79 saatte aşılırken 1945'de bu sürenin otomobille 18 saate, 1951'de 14 saate ve Bolu Dağı geçişinin hizmete açılmasıyla bugün 3,5 saate indiğini anlattı. Bölünmüş yolların hizmete alınmasıyla özellikle hatalı sollamalardan kaynaklanan çarpışmalarda büyük oranda azalmalar sağlandığını, görüş mesafelerinin arttığını ve kaza şiddetinde azalmalar sağlandığını ifade eden Turhan, bu yıl 1956 kilometrelik bölünmüş yolu tamamlamayı ve 2012 yılı sonuna kadar bölünmüş yol uzunluğunu 22 bin 500 kilometreye ulaştırmayı hedeflediklerini söyledi.