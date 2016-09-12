Ulaştırma Bakanı: Türk bayraklı yatlara vergi indirimi geliyor

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, Türk bayraklı yatlara vergi indirimi getireceklerini söyledi. Arslan vergi indirimiyle 5 bin yatın Türk bayrağı çekeceğini de belirtti.

Bakan Arslan, Türk bayraklı teknelere vergi ve marinalarda kira indiriminin yanı sıra yabancı bayraklı teknelere belli aralıklarla yurtdışına çıkış yapma zorunluluğu da getirmeyi planladıklarını söyledi.

Habertürk'ten Deniz Çiçek'in haberine göre, Bakan Arslan; Maliye, Gümrük ve Kültür Bakanlıkları ile yapılan ortak çalışmada son aşamaya gelindiğini kaydetti. Arslan, Türk sahipli ve yabancı bayraklı teknelerin Türk bayrağına geçmesi için 2009 yılında benzer bir çalışma yaptıklarını anımsatırken, o dönemde, belli bir süre için yüzde 8 olan Özel Tüketim Vergisi’nin (ÖTV) sıfıra, yüzde 18 olan Katma Değer Vergisi’nin (KDV) ise yüzde 1’e indirildiğini anlattı.

Arslan, bu kararla, bin 237 teknenin yabancı bayraktan Türk bayrağına geçtiğini belirtirken, “Bu rakam bizim için yeterli değil. Bizim amacımız tüm Türk sahipli gemi ve yatların Türk bayrağına geçmesi” dedi.

Eksiklere göre yeni düzenleme

Bakan Arslan, 2009 yılındaki uygulamanın eksiklerini gördüklerini ve bu eksiklikleri gidecek bir yasal düzenleme yapmayı amaçladıkları belirterek, “Daha önce yaptığımız uygulamada zamanın kısıtlı olmasının yanı sıra vatandaşlarımızın kayıttan sonra sıkıntılar olabileceğini düşünmesi, 18 groston (GRT) şartının olması, geçişte masraf olması ve Türk bayrağına geçişte herhangi bir avantaj görülmemesi nedeniyle istediğimiz rakamları yakalayamadık. Yeni düzenleme ile Türk bayrağını cazip hale getirmeyi planlıyoruz” dedi.

Türk bayrağına geçişte alınan ÖTV’yi kaldıracaklarını, KDV’yi de yüzde 1’e indireceklerini açıklayan Arslan şöyle konuştu:

“Amacımız Türk bayrağına geçiş yapan vatandaşlarımızın maddi ve manevi olarak zarar görmemesi. Kısacası Türk bayrağı daha cazip hale gelecek. Bu düzenleme ile yaklaşık 5 bin yatın Türk bayrağı çekeceğini bekliyoruz. Ayrıca düzenleme kapsamında yabancı bayraklı teknelere belli aralıklarla yurtdışına çıkış yapma zorunluluğu da getirmeyi planlıyoruz.”

Düzenleme en kısa sürede yasalaşacak

Arslan, söz konusu düzenlemeyi, dünyadaki uygulamaları dikkate alarak hazırladıklarının altını çizerek, “Ülkemiz karasularında Türk bayrağının cazibesini ve gücünü artırmak öncelikli hedefimiz. İlgili tüm kuruluşlarla birlikte bu düzenlemeyi tamamlamak için çalışıyoruz” dedi. Arslan, düzenlemeyi en kısa sürede de yasalaştırmayı planladıklarını kaydetti.

35 bin ziyaretçi bekliyor

CNR Avrasya Boat Show Fuarı denize taşınıyor. Fuar, 27 Eylül- 2 Ekim tarihleri arasında, 7 bin metrekarelik kara ve 300 teknelik bağlama alanı bulunan Ataköy Mega Yacht Marina’da düzenlenecek. 300’ün üzerinde markanın tekne yat ve yelkenlilerinin sergileneceği fuara, Bulgaristan, Rusya, İngiltere, İspanya, Fransa, Yunanistan, İran ve İtalya başta olmak üzere çok sayıda ülkeden profesyonel ziyaretçinin katılacağı bildirildi.

Özellikle Ortadoğu, Körfez ve Kuzey Afrika ülkelerinden CNR Avrasya Boat Show Fuarı’na yoğun ilgi bekleniyor. Organizasyona yurtiçi ve yurtdışından 35 bin ziyaretçinin katılması hedefleniyor.