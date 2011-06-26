-ULAŞTIRMA BAKANI SOLUK KKTC'DE LEFKOŞA (A.A) - 26.06.2011 - Ulaştırma Bakanı Mehmet Habib Soluk, temas ve incelemelerde bulunmak ve KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile protokol imzalamak için KKTC'ye geldi. Bakan Soluk ve beraberindeki heyeti, Ercan Havaalanı'nda, KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Hamza Ersan Saner ile Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Halil İbrahim Akça ve diğer ilgililer karşıladı. Ulaştırma Bakanı Mehmet Habib Soluk, yarın KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Hamza Ersan Saner ile görüşecek, ardından iki bakanlık arasında protokol imzalanacak. Protokol, 10 bin ton asfalt yapımında kullanılacak katran, 3 kamyon, 1 paletli 40 ton eksavatör ile 1 kazıcı yükleyicinin hibe edilmesini ve 50 adet 7 metre yüksekliğinde baş üstü levha taşıyıcı sisteminin KKTC'ye kurulmasını öngörüyor. Bakan Soluk, yarınki temasları kapsamında, Girne bölgesinde Kuzey Sahil Yolu, İskele-Gazimağusa Yolu ile Gazimağusa Limanı'nda incelemelerde bulunacak ve pazartesi sabahı Ankara'ya dönecek.