Ulaştırma Bakanı, Sarıkamış anmasına Birleşik Krallık bayraklı montla katıldı!

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Sarıkamış harekatının 102’nci yılı dolayısıyla düzenlenen anma yürüyüşüne Birleşik Krallık (İngiltere) bayraklı montla katıldı. Bakanı, giydiği Birleşik Krallık (İngiltere) bayraklı mont nedeniyle gündemin odağına yerleşti. Montun fiyatının ise 1300 euro yani yaklaşık 5 bin Türk lirası olduğu anlaşıldı.

Bakan Arslan, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Biz büyüdükçe, güçlendikçe, dünyada söz sahibi oldukça, yolumuzu kesmek isteyenler de boş durmuyorlar. Bununla beraber oyunları gittikçe büyüyor. Onlar oyununu büyütsünler, bizler Cumhurbaşkanımız ve vatandaşlarımızla bir olarak, omuz omuza 79 milyon olarak, içeridekilere ve dışarıdakilere karşı mücadelemizi elden bırakmayarak, o hainlere fırsat vermeyeceğiz" dedi.

Enver Paşa komutasında 102 yıl önce düzenlenen Sarıkamış Harekatı sırasında donarak şehit düşen 60 bin asker, ‘Türkiye Şehitleri ile Yürüyor’ sloganıyla düzenlenen yürüyüşle anıldı. Yürüyüşe, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile birlikte Kars’ın Sarıkamış ilçesine 25 bin kişi katıldı.

Türkiye’nin dört bir tarafından gelen ve her yaştan yaklaşık 25 bin kişi, şehit düşen Mehmetçikleri anmak için Sarıkamış’ın Kızılçubuk Köyü’nde buluştu. ‘Türkiye Şehitleri ile Yürüyor’ sloganıyla düzenlenen yürüyüşe Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, bölge valileri, milletvekilleri, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuru Guliyev, il ve ilçe belediye başkanları, bölge komutanları, askerler, 15 Temmuz şehitlerinin yakınları, izciler, sivil toplum kuruluşları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Katılımcılara kamyonlarla erzak verildi, Türk bayrağı dağıtıldı ve şehitler için Kur’an-ı Kerim okundu.

Saat 10.30’da başlayan yürüyüşte katılımcılar dev bayrak ve Atatürk posterleri ile ‘Şehitler ölmez vatan bölünmez’ sloganlarıyla sıfırın altında 10 derece olan soğukta yürüyüşe başladı. Zorlu yürüyüşe katılanlar Şehit Kurmay Albay Faruk Sungur yolunu izleyerek Yukarı Sarıkamış Mahallesi’ndeki Sarıkamış Şehitliği tören alanına geldi. Saat 10.30’da başlayan yürüyüşte katılımcılar dev bayrak ve Atatürk posterleri ile ‘Şehitler ölmez vatan bölünmez’ sloganıyla sıfırın altında 6 derece soğukta yürüyüşe başladı. Zorlu yürüyüşe katılanlar 8 kilometrelik Şehit Kurmay Albay Faruk Sungur yolunu izledi ve yürüyüş Yukarı Sarıkamış Mahallesi’ndeki tören alanında saat 12.30’da son buldu.

Bakanın montu olay oldu

Törende Ulaştırma Bakanı Arslan’ın giydiği monttaki ‘İngiltere’ (Büyük Britanya) bayrağı dikkat çekti. Bakan’ın İngiliz bayraklı montu sosyal medyanın da gündemine oturdu.

Montun fiyatı 5 bin lira

Bakan’ın Sarıkamış şehitlerini anmaya gittiği törende giydiği bayraklı montunun fiyatının ise 1300 euro yani yaklaşık 5 bin Türk lirası olduğu anlaşıldı.