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Ulaştırma Bakanı: Osman Gazi Köprüsü'nden geçseniz de geçmeseniz de para ödeyeceksiniz!

Köprünün geçiş ücreti 89 lira...

13 Temmuz 2016 21:46

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, geçiş ücreti günlerdir tartışılan Osmangazi Köprüsü ile ilgili “Geçseniz de geçmeseniz de para ödeyeceksiniz” dedi.

Ücret ne kadar?

Bugün uygulanan 25 dolarlık (88.75 TL) geçiş ücreti ile 40 dolar arasındaki 15 dolarlık farkı devlet firmaya ödeyecek. Günlük geçen araç sayısı 40 binden az olursa da eksik geçen araç başına devlet firmaya 40 dolar verecek. 

Osman Gazi Köprüsü’nü de içine alan Gebze-İzmir otoyoluna ait sözleşme hükümlerine göre; sadece geçmeyen araçların değil, geçen araçlara ait ücret farkı da kamusal yükümlülük olarak kabul edilmiş. Sözleşmede garantilerin esas olduğu 35 dolarlık ücret ise 2008 yılına ait.

 

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