Bakan Karaismailoğlu'ndan 'kar' açıklaması: Cumartesi saat 18.00'den pazar 06.00'ya kadar sıkıntılı durum gözüküyor; tedbirlerimizi aldık

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, kar yağışına ilişkin olarak, "Cumartesi saat 18.00'den pazar sabah 06.00'ya kadar sıkıntılı durum gözüküyor. Onun için de tedbirlerimizi aldık" açıklamasını yaptı.

Bakan Karaismailoğlu'na, İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Mehmet İlker Haktankaçmaz, İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA CEO'u Kadri Samsunlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Hüseyin Keskin ile diğer yetkililer eşlik etti. Karla mücadele çalışmaları hakkında bilgi alan Bakan Karaismailoğlu, ardından basın toplantısı düzenledi. Sabah saatlerinde başlayıp pazar gününe kadar devam edecek olan yoğun kar yağışı nedeniyle teyakkuz halinde olduklarını belirten Adil Karaismailoğlu, özellikle Marmara Bölgesi'nde bütün ekiplerle birlikte karla mücadele için çalışmaların olağanüstü bir şekilde devam ettiğini söyledi.

"Vatandaşlarımıza bir sıkıntı yaşatmadan bu süreci atlatmanın çabası içindeyiz"

Karaismailoğlu, "İnşallah herhangi bir sıkıntıyı yaşatmamak için özverili bir çalışma var. Türkiye genelinde 68 bin kilometrelik yol ağımızda 440 adet karla mücadele merkezimizde, karayollarımızda 13 bin tane çalışma arkadaşımız ve 12 bine yakın iş makinasıyla karla mücadele yapıp yollarımızı açık tutmaya çalışıyoruz. Özellikle bugün başlayıp pazar günü bitecek olan kar yağışının Marmara Bölgesi'nde olağanüstü vaziyet ediyoruz. Özellikle İstanbul'da Kuzey Marmara otoyolu, TEM otoyolunda bu sabahın erken saatlerinde başlayan karla mücadelemiz devam ediyor. Sabahın erken saatlerinde kamyonlar tırlar gibi ağır vasıtalar için kontrollü bir geçiş sağlamıştık. Şu an onu da ortadan kaldırdık. Herhangi bir kısıtlama yok yollarımızda. Bir taraftan karla mücadele ekiplerimiz yollarda, bir taraftan merkezlerimizde ekiplerimizden bilgi alarak mücadelemize devam ediyoruz. İnşallah bu kontrollü mücadelemizi pazar sabahına kadar da devam ettireceğiz. Vatandaşlarımıza bir sıkıntı yaşatmadan bu süreci atlatmanın çabası içindeyiz dedi.

"Sefer iptalleri olmadı"

İstanbul Havalimanındaki uçuşlarda bir problemin olmadığını söyleyen Bakan Karaismailoğlu, şunları söyledi: "İstanbul Havalimanı dünyanın transit merkezi; göz bebeğimiz. Burada da olağanüstü bir mücadele var. Bütün arkadaşlarımız görevlerinin başındalar. Biz de biraz önce Ankara'dan uçakla geldik, herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Sefer iptalleri olmadığı gibi gecikmeler yok. Bugün İstanbul Havalimanı'nda 752 uçuş planlanmıştı. Bu saate kadar hiçbir sıkıntı olmadan 500'ü tamamlandı. Gün içerisinde de 752 uçuşu tamamlayacağız. Yarın ve cumartesi için planlarımızı yapmış durumdayız. Bugün hiçbir bir problem yaşamadık. Cuma ve Cumartesi akşam 18.00'e kadar herhangi bir problem yaşayacağımızı zannetmiyorum."

"Cumartesi-Pazar arası sıkıntılı gözüküyor"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, "Cumartesi akşam saat 18.00 ile Pazar sabah saat 06.00'ya kadar sıkıntılı bir durum gözüküyor, onun içinde tedbirlerimiz aldık. İnşallah orada da bir sıkıntı yaşatmamak için mücadele edeceğiz. Cumartesi akşam ile Pazar sabahı arasındaki sıkıntılı süreci inşallah bütün ekiplerimizle süreci tamamlayacağız" ifadelerini kullandı.

"İlave tren seferleri koyduk"

Ekiplerin Türkiye genelinde 7/24 görevde olduklarının altını çizen Adil Karaismailoğlu, "Hava yolu, kara yolu ve demir yollarında özverili bir mücadele var. Ayrıca hava yollarında yaşanabilecek gecikme için ilave tren seferleri koyduk. Vatandaşlarımız hızlı trenleri de tercih edebilirler. Söylediğim gibi şu an için planlanan uçuşlarda sıkıntımız yok. Bütün arkadaşlarımıza, İstanbul Havalimanı'nda, valilikteki, karayolları genel müdürlüğümüze, AFAD, Kızılay ekiplerimize, Jandarma ve Emniyet Genel Müdürlüğündeki arkadaşlarımıza büyük özverili çalışmalar için teşekkür ediyorum. Bizler de onlarla beraber inşallah pazar günü akşama kadar süreci takip edeceğiz. İnşallah bu süreci bir sıkıntı görmeden atlamanın çabası içinde olacağız" şeklinde konuştu. Basın toplantısının ardından Adil Karaismailoğlu, beraberindekilerle birlikte İstanbul Havalimanı operasyon kontrol merkezini gezerek, incelemelerde bulundu. (DHA)