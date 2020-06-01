Ulaştırma Bakanı: Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde yurt dışı uçuşlara başlamak için görüşmelerimiz sürüyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, iç hat uçuşlarında yeni tip Koronavirüs önlemlerinin seyahatin her aşamasını kapsayacak şekilde uygulanacağını belirterek, "Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde yurt dışı uçuşlarını yeniden başlatmak için görüşmelerimiz ve çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında askıya alınan uçak seferleri bugün itibarıyla yeniden başlıyor. Uçuşlara ilişkin bir açıklama yapan Bakan Karaismailoğlu, "Vatandaşlarımız seyahat ederken içi rahat olsun. Tedbirlerimiz seyahatin her aşamasını kapsayacak şekilde uygulanacak" dedi.

Bakan Karaismailoğlu, "Havalimanlarına girişten varış noktasındaki çıkışa kadar tüm aşamalarda izolasyon odaklı yeni bir döneme geçiyoruz" diye konuştu.

"Dış hat uçuşlarını yeniden başlatmak için görüşmelerimiz sürüyor"

Bakan Karaismailoğlu, dış hat uçuşlarla ilgili olarasak "Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde yurt dışı uçuşlarını yeniden başlatmak için görüşmelerimiz ve çalışmalarımız devam ediyor" dedi.