Ulaştırma Bakanı: Bisiklet yollarıyla ilgili bir kanun hazırlığımız var, şehirlerarası yollar için bir dünya standardı getiriyoruz

Hürriyet yazarı Fatih Çekirge, bugünkü köşesinde bisikletçilerin sorunlarına yer verdi. İzmir'in Menemen ilçesinde bisiklet antrenmanı yapan Zeynep Aslan'ın kamyon çarparak ölmesini hatırlatan Çekirge, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile görüştüğünü yazdı. Çekirge'nin aktardığına göre, Bakan Karaismailoğlu, bisiklet yollarının gündemlerinin ilk sırasında yer aldığını söyleyerek, "Bir kanun hazırlığımız da var. Özellikle şehirlerarası yollar için bir dünya standardı getiriyoruz" dedi.

Bakan Karaismailoğlu, Çekirge'nin, "Sayın Bakan, iyi niyetinizi biliyoruz. Buradan bisikletçilerin bu ölümcül mesele için ne diyeceksiniz?" sorusuna da şöyle yanıt verdi:

“Bu yalnızca bisikletçilerin meselesi değil. Medeniyet meselesidir. Akıllı şehirleri bunun için planlıyoruz. Bu konudaki kanun hazırlığımız tamamlanmış durumda. Bisikletçilerimizin yanındayız ve en iyi şekilde olanaklarını geliştireceğiz. Ölenler bizim insanımız. Şehirlerdeki bisiklet yollarını arttırıyoruz. Daha da arttıracağız. Medeniyet dedim, çünkü egzoz meselesine dikkat çekiyoruz. Bu nedenle bisiklet yollarını arttırıyoruz. Karayollarına o standart gelecek. Ölenlerimiz için başsağlığı diliyorum. En kısa sürede bu sorunu çözeceğiz.”

Yazının tamamını okumak için tıklayın.