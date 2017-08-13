Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki çalışmanın ne zaman biteceğini açıkladı

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki çalışmanın 25 Ağustos'ta biteceğini açıkladı.

Köprüdeki bakım çalışmaları 12 Haziran tarihinde başlamıştı.

Bir televizyon kanalında soruları yanıtlayan Arslan, köprüde yıllardır asfalt yenileme yapılmadığını belirterek, şöyle konuştu:

"Çok önemli bir çalışma başlattık ve yeni asfalt yöntemi ile bundan sonraki bakım çalışmaları bu kadar uzun sürmeyecek. Bundan sonra köprünün tamamı sadece 6-7 günde yenilenmiş olacak. Mevcut yenileme çalışmalarında da çok güzel bir noktaya geldik. Daha önce 31 Ağustos'ta çalışmaların biteceğini açıklamıştık ama 24 Ağustos'u 25 Ağustos'a bağlayan gece yarısı itibariyle çalışma bitecek.

Çamlıca gişelerindeki çalışmalar da aynı anda bitecek ve serbest geçiş başlayacak."

Üçüncü Havalimanı

Arslan, Üçüncü Havalimanı ile ilgili çalışmalar konusunda da, yeni havalimanında 6 pist olacağını ve bunların her birinin yanında 'yedek' pist olacağını açıkladı. İki tanesinin başlangıçta açılacağını ve iki uçağın aynı anda iniş yapabileceğini söyledi. Arslan, zaman içerisinde de yolcu artışı ile paralel olarak 6 piste ulaşılacağını kaydetti. Arslan, altı pist tamamlandığında aynı anda 6 uçağın inebileceğini de sözlerine ekledi.

Arslan, havalimanına ulaşımla ile ilgili olarak da Gayrettepe'den Üçüncü Havalimanı'na metro olacağını ayrıca yüksek hızlı trenin de Havalimanı'ndan geçeceğini belirtti.