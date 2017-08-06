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Bilim / Teknoloji

Ulaştırma Bakanı açıkladı; 'milli e-posta' geliyor

"Atatürk Havalimanı imara açılmayacak"

06 Ağustos 2017 13:50

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, 3. havalimanının hizmete girmesinin ardından Atatürk Havalimanı'nın İstanbul’a nefes aldıracak bir alan olarak düzenleneceğini belirterek, "Herhangi bir şekilde imara açılıp alışveriş merkezi ve konut yapılması söz konusu değil" dedi. Bakan Arslan, Atatürk Havalimanı terminallerinin fuar alanı olarak hizmet vermeye devam edeceğini açıkladı. Arslan, "Milli e-posta sistemi"ninde hayata geçireleceğini söyledi.

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan CNN Türk’te Hakan Çelik’in sunduğu Hafta Sonu programına konuştu.

Sabiha Gökçen'e ikinci pist

Arslan, "Sabiha Gökçen havalimanında ikinci pist inşaatı devam ediyor. Hedefimiz 2019’da ikinci pisti bitirerek kapasiteyi artırmak. Hızlı tren ile Sivas halkalı arası 5,5 saat olacak.
Halkalı Kapıkule’nin ihalesi hazırlandı. O da bitince Sivas’tan çına bir yolcumuz Kapıkule’ye kadar gidecek. Yüksek Hızlı Tren ile Ankara’dan yola çıkan bir yolcu 3,5 saatte Halkalı’da olacak" dedi.

Milli e-posta sistemi

E posta özellikle iletişim anlamında çok önemli bir platform oldu. Buradaki en önemli olay şu: E postanızı attığınızda ülke dışına çıkıyor dünyada belli yerleri dolaşıp öyle gideceği yere varıyor. Dolayısı ile Türkiye dışında birilerinin bu e postayı görebilme ve bilgi edinme durumu var. Yerli ve milli e posta sisteminin çalışmasını 2018 sonuna kadar bitirip öncelikle bütün kamu kurumlarının kullanmasına sağlayacağız. Bunu vatandaşlarımız da tabi kullanabilecekler.

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