Ulaşımda ilk kural değişti; yeni kurallar ne?

Türkiye'de her gün milyonlarca kişiyi taşıyan taksiler, minibüsler, özel halk otobüsleri, şehirlerarası otobüsler ve servisler, Koronavirüs salgınından en çok etkilenen sektörlerin başında geldi. Olağan dönemde hayatın olmazsa olmazı sayılan toplu taşımacılık sektörü temsilcileri artık trafikte kuralların değiştiğini belirtiyor. Buna göre normalleşme döneminde en büyük öncelik hijyen ve sosyal mesafe kuralları olacak.

Hürriyet'ten Eray Görgülü ve Erdinç Çelikkan imzalı habere göre, aektör temsilcilerine göre bu dönemde dolmuşlarda, otobüslerde ve taksilerde şu yenilikler uygulanacak:

Pik saatlerde sefer sayıları arttırılacak, araç takviyesi yapılacak.

Yeni dönemde otobüslerde, taksilerde ve dolmuşlarda hijyen en büyük öncelik olacak.

Araçların tümünde sosyal mesafe kuralına dikkat edilecek.

Araçlarda kolonya, maske ve dezenfektan bulundurulacak. Maskesiz yolcu araca alınmayacak.

Kurallara uyulup uyulmadığı araç içi kameralardan da izlenecek.

Şoförlere belirli periyotlarla Koronavirüs testi yapılacak.

Toplu taşıma araçları yüzde 25-50 kapasiteyle çalışmaya devam edecek.

Kuralların uygulanıp uygulanmadığı hem odalar hem şoförler tarafından takip edilecek.

Gerekli olursa bazı araçların dizaynı yeni döneme göre şekillendirilecek.

Tüm araçlar daha sık ve periyodik şekilde dezenfekte edilecek.

Tüm şoförlerin maskesiz sefere çıkması yasaklanacak.

Otobüslerde kabin sisteminin yaygınlaştırılması sağlanacak.

Ulaştırma sektörünün talepleri: Usulsüz kart kullanım ıengellensin

Ulaştırma sektörünün normalleşme sürecinde ayakta kalmak için talepleri ise şöyle: