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Yaşam

Ulaşıma sis engeli

İstanbul ve İzmir'de yoğun sis hava ve deniz seferlerinde aksamalara sebeb oldu

06 Ocak 2014 08:08

İstanbul ve İzmir'de yoğun sis hava ve deniz ulaşımını aksatıyor. Adnan Menderes Havalimanı'ndan gece yapılması planlanan tüm uçak seferleri iptal edildi. İstanbul'da ise boğaz çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı, ertelenen uçuşlar oldu.

 İzmir'de Adnan Menderes Havalimanı'nda dün gün boyunca yaşanan rötarların ardından gece tüm uçuşların iptal edildiği duyuruldu. Sadece inmesi zorunlu olan uçaklara izin verildi.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada sisin İzmir'de öğle saatlerine kadar etkili olacağı belirtildi.

Gece, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da yoğun sis yüzünden çok sayıda iç ve dış hat seferi iptal edildi. Uçaklar başka alanlara yönlendirildi.

İstanbul Boğazı da, "düşük görüş" nedeniyle saat 03.00'dan itibaren gemi trafiğine kapatıldı.

 

Meteoroloji'den uyarı

 

Meteoroloji; sisin bugün İzmir, Ankara, İstanbul, Diyarbakır, Erzurum, Kocaeli, Muğla, Çankırı, Ağrı, Isparta, Karabük ve Bartın illeri başta olmak üzere ülke genelinde yer yer yoğun olarak etkili olacağını duyurdu.

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