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Yaşam

Ulaşıma kapanan demiryolu tekrar açıldı SAKARYA (A.A)

13 Ağustos 2011 12:54

-Ulaşıma kapanan demiryolu tekrar açıldı SAKARYA (A.A) - 13.08.2011 - Sakarya'nın Pamukova ilçesinde yolcu treninin, 8 vagonunun raydan çıkması sonucu kapanan Pamukova-Osmaneli arasındaki demiryolu çalışmaların ardından tekrar ulaşıma açıldı. Dün öğle saatlerinde Pamukova Hayrettin köyü mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle raydan çıkan Haydarpaşa-Kars seferini yapan ''11410'' sefer sayılı Doğu Ekspresi'nin 8 vagonu, yeniden raya alındı.  Vagonların kaldırılmasının ardından raylarda yapılan onarım sonrası, Pamukova-Osmaneli arasındaki demiryolu gece saatlerinde yeniden ulaşıma açıldı.  Hayrettin köyü mevkisinde Haydarpaşa-Kars seferini yapan ''11410'' sefer sayılı Doğu Ekspresi'nin 8 vagonu, dün öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle raydan çıkmış, ölen ya da yaralananın olmadığı kaza sonrası Pamukova-Osmaneli arasındaki demiryolu ulaşıma kapanmıştı.

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